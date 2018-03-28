Отец охранника ТЦ в Кемерово сделал заявление об отключении сигнализации

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Систему оповещения в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" выключили еще за неделю до трагедии, заявил отец предположительно отключившего сигнализацию охранника Игорь Антюшин.

По словам мужчины,т сигнализацию отключил не его сын.

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Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светалана Петренко сообщала о задержании в ходе расследования пожара в кемеровском ТЦ пяти подозреваемых, в том числе сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" отключил систему оповещения.

"Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил. Это произошло еще 18 марта. При этом сам сын отключить ее не мог, поскольку даже не знал, как это делается", — сказал Антюшин в интервью телеканалу RT.

RT Охранник ТЦ в Кемерово Сергей Антюшин

Он добавил, что когда начался пожар, его сын находился на рабочем месте перед мониторами компьютеров.

"Говорил, только увидел на экране, что повалил дым, побежал на четвёртый этаж. Добежал или нет, не знаю. Помимо него в смене было ещедвое сотрудников ЧОПа. Для такой огромной площади это ничтожно мало. Они ничего и не смогли бы сделать", — сказал отец охранника.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).