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    Фотоленты

    Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    (обновлено: )26401
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

    Семнадцать человек пропали при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    "Остается неизвестной судьба 17 человек, пропавших во время пожара", — сказал собеседник агентства.

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    Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" на проспекте Ленина, 35 в Кемерово. Позже СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины, более 20 человек пострадали. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

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