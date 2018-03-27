Халатность и разгильдяйство. Путин о причинах трагедии в Кемерово

РИА Новости Украина

Владимир Путин пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, "никто никого прикрывать не собирается". Отвечая на вопрос, будет ли отправлен в отставку глава региона Аман Тулеев, Путин отметил, что кадровые решения можно будет принять после того, как следствие установит, кто и в чем виноват.

Глава СК Александр Бастрыкин, принимавший участие в совещании, озвучил основные версии произошедшего – замыкание электрики и "применение открытого огня", причем последнее следствие считает наименее вероятным.

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Как сообщила рано утром министр здравоохранения Вероника Скворцова, находящаяся в Кемерово, опознаны уже 25 жертв пожара, среди которых 13 детей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

МЧС РФ | Перейти в фотобанк Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

Преступная халатность

Глава государства прилетел в Кемерово во вторник утром и направился к месту трагедии. Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Также глава государства с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

После этого президент провел совещание по ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня". В числе причин произошедшего он назвал преступную халатность и разгильдяйство.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Глава государства поручил Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. Глава СК, в свою очередь, пояснил, что СК РФ изъял в рамках расследования уголовного дела по факту пожара огромное количество документов, которые сейчас изучает.

Здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно, с нарушениями, отметил он.

Нет разумных объяснений

Путин также отметил, что налоговые каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля над обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели. Он также подчеркнул, что обязанность органов власти – проконтролировать, как организована работа бизнеса, и добиться, чтобы она была на должном уровне.

Как сообщил председатель СК РФ, пожарная сигнализация в сгоревшем в Кемерово в воскресенье ТЦ "Зимняя вишня" не работала с 19 марта, однако ее починкой никто не занимался. Бастрыкин также пояснил, что охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации.

"Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", - сказал он.

Возможные причины

Глава СК на совещании также озвучил возможные причины пожара, приведшего к трагедии. По его словам, замыкание электрики и "применение открытого огня" — основные версии.

"Мы сейчас назначили экспертизу. Вместе советуемся. Там есть две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим — применение открытого огня", — сказал Бастрыкин.

"Мы назначили экспертизу — электротехническую, строительную, техническую. Будем проводить в Петербурге в заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности, и будем восстанавливать причину трагедии", — добавил глава Следственного комитета.

Экспертиза и помощь

Как сообщил Бастрыкин, "генетическая экспертиза тел погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово займет до двух недель.

"У нас таких тел 37 человек, где нужно проводить генетическую экспертизу. До двух недель это займет", — сказал он.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, также присутствовавший на совещании, сообщил, что проведет личный прием родственников всех погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и займется решением проблем, о которых они ему расскажут.

"Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют", — сказал Тулеев.

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Он также добавил, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь, признавшись, что во время пожара погибла и его племянница.

Путин поручил Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших.

Кадровые решения будут после

После совещания Путин встретился с инициативной группой граждан Кемерово, встреча была незапланированной.

Во время совещания в областной администрации около нее собралось несколько тысяч человек. Главным образом высказывалось недоверие к ранее озвученному официально числу жертв трагедии. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан, около 15 человек, направились в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел, убедиться, что цифры соответствуют озвученным.

Президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой и приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с гражданами.

"Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" — задал президент вопрос главе города.

Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", - возмутился глава государства.

Президент заверил собравшихся граждан, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания.

"Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета (РФ). Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", — сказал Путин.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерово

Он также сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре, и посоветовал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях.

Во время встречи жители подняли вопрос о том, что все в регионе происходит в ведении губернатора, и спросили, не планируется ли отставка Тулеева. Путин отметил, что принятие кадровых решений по факту пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово требует определения того, кто и в чем виноват.

"Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", - заверил он.

Однако глава государства подчеркнул, что не стоит сразу "назначать" виновных. Для установления истины работают следователи.

"Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе", — заверил Путин.

Президент также отметил, что основной вопрос в том, что таких объектов в стране может быть много.

"Сейчас начали смотреть… А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей? Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят", — сказал он, добавив, что "никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается".

"Конечно, все версии будут проверять", — заключил Путин.

Во время поездки в Кемерово Путин также побывал в больнице, где встретился с пострадавшими.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове

Опознание

Как сообщила рано утром министр здравоохранения Вероника Скворцова, находящаяся в Кемерово, опознаны уже 25 жертв пожара.

"Закончены работы по 25 опознанным телам. Тела подготовлены к передаче в спецбюро и сегодня начнется выдача тел родственникам для захоронения. Запланирована передача первых девяти тел", — сказала Скворцова.

Он добавила, что из 25 опознанных тел 13 — дети от 4 до 12-13 лет.

Состояние пострадавших

Глава Минздрава также прокомментировала состояние пострадавших при пожаре. Она сообщила, что всего в больницах после пожара остаются 15 человек, из них 13 — в удовлетворительном состоянии.

По словам Скворцовой, состояние одного из тяжело пострадавших — 11-летнего мальчика, чья семья погибла при пожаре — улучшается. Позднее она сообщила о том, что ребенок пришел в сознание и дышит самостоятельно.

"И 18-летний юноша —с хорошей динамикой в состоянии средней тяжести ближе к удовлетворительному. За ночь обратились 69 родственников с острой стрессовой реакцией. Всем оказана необходимая медицинская и психотерапевтическая помощь. Стационирование не потребовалось", — продолжила министр.