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    Точка зрения

    Пожар в Кемерово. Только больные могут радоваться смерти детей - Раимов

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (61)

    (обновлено: )551121
    По мнению политтехнолога Дмитрия Раимова, украинцы скорбят вместе с россиянами по погибшим в страшной трагедии в Кемерово. Он подчеркнул, что злорадствовать после пожара могут только ненормальные.
    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    В Украине трагедия российском Кемерово стала самой громкой темой последних дней. Не обошлось без злорадства в едких комментариях по типу: "это возмездие" и "заслужили". Однако большинство украинцев такой реакцией возмущены и все же солидарны с жителями России в скорби о погибших детях. 

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Пожарная сигнализация не сработала. Об эвакуации объявили по громкоговорителю, но не все посетители услышали объявление. 

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    В результате некоторые люди оказались отрезанными от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные. Как минимум, в одном из залов во время сеанса оказались заперты двери – там показывали мультфильм. 

    Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Халатность и разгильдяйство. Путин о причинах трагедии в Кемерово

    В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По данным источников в экстренных службах региона, среди погибших – 41 ребенок. 

    По числу жертв этот пожар – один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

    Ранее президент РФ Владимир Путин назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

    "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте  неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал Путин

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    Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

    Украинское фото
    Дмитрий Раимов

    Политтехнолог Дмитрий Раимов прокомментировал злорадные комментарии по поводу трагедии в Кемерово.

    "Я хочу высказать соболезнования своим друзьям из России, кого задела эта ужасная трагедия в Кемерово. Вам и всем родственникам погибших. Не верьте, что украинцы злорадствуют. У нас тоже дети, тоже родные. Мы скорбим вместе с вами. Каждый из нас. Каждый на моей странице. Каждый во всей стране", - написал Раимов на своей странице в Facebook.

    Дмитрий Раимов/Facebook

    Он подчеркнул, что "только больные могут радоваться смерти детей".

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