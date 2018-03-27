Пожар в Кемерово. Только больные могут радоваться смерти детей - Раимов

РИА Новости Украина

В Украине трагедия российском Кемерово стала самой громкой темой последних дней. Не обошлось без злорадства в едких комментариях по типу: "это возмездие" и "заслужили". Однако большинство украинцев такой реакцией возмущены и все же солидарны с жителями России в скорби о погибших детях.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Пожарная сигнализация не сработала. Об эвакуации объявили по громкоговорителю, но не все посетители услышали объявление.

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В результате некоторые люди оказались отрезанными от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные. Как минимум, в одном из залов во время сеанса оказались заперты двери – там показывали мультфильм.

В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По данным источников в экстренных службах региона, среди погибших – 41 ребенок.

По числу жертв этот пожар – один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал Путин.

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Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Украинское фото Дмитрий Раимов

Политтехнолог Дмитрий Раимов прокомментировал злорадные комментарии по поводу трагедии в Кемерово.

"Я хочу высказать соболезнования своим друзьям из России, кого задела эта ужасная трагедия в Кемерово. Вам и всем родственникам погибших. Не верьте, что украинцы злорадствуют. У нас тоже дети, тоже родные. Мы скорбим вместе с вами. Каждый из нас. Каждый на моей странице. Каждый во всей стране", - написал Раимов на своей странице в Facebook.

Дмитрий Раимов/Facebook

Он подчеркнул, что "только больные могут радоваться смерти детей".