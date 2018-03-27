Вице-губернатор Кузбасса на коленях извинялся перед жителями Кемерово за трагедию

"Я хотел бы попросить у вас прощения", — сказал он и опустился на колени. Через 10 секунд, как пишет издание, он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение".

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Губернатор также уже успел извиниться за случившееся, однако прощения он попросил у президента России Владимира Путина. На совещании о ликвидации последствий пожара он пояснил, что когда докладывал главе государства про 27 пропавших без вести человек, он не был осведомлен о масштабах трагедии.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.