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    К прибытию пожарных в ТЦ в Кемерово горели уже три кинозала и зоопарк

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (50)

    (обновлено: )22601
    По прибытию на место чрезвычайной ситуации, огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу, сообщает МЧС РФ.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Пожарных слишком поздно вызвали на место пожара в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово: на момент прибытия там уже горели три кинозала и зоопарк, а весь третий этаж был сильно задымлен, сообщает во вторник МЧС РФ.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В 12.15, по прибытию на место чрезвычайной ситуации, огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу", — говорится в сообщении.

    Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

    Смотрите также: Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

    По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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