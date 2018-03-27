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    Россия

    Источник назвал число погибших при пожаре в Кемерово детей

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (50)

    (обновлено: )56502
    Как сообщил во вторник источник в экстренных службах региона, среди погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово оказался 41 ребенок
    Цветы в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Среди погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово — 41 ребенок, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах региона.

    "В списке погибших фамилии 41 ребенка", — сказал собеседник агентства.

    Митинг проходит в Кемерово, люди требуют расследования трагедии в Зимней вишне
    Видео Ruptly
    В Кемерово люди вышли на митинг после трагедии в "Зимней вишне". Онлайн

    Всего, по официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека. Разбор завалов продолжается.

    Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

    Смотрите также: Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

    По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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