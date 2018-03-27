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    Митинг недовольных граждан в Кемерово. Репортаж с места событий

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (50)

    (обновлено: )891
    Митинг у администрации Кемерово
    Митинг у администрации Кемерово
    Митинг у администрации Кемерово
    Митинг у администрации Кемерово
    Митинг у администрации Кемерово
    Митинг у администрации Кемерово
    Митинг у администрации Кемерово
    Митинг у администрации Кемерово
    Митинг у администрации Кемерово
    Митинг у администрации Кемерово
    В Кемеровской области объявлен трехдневный траур
    Митинг у администрации Кемерово
    Участники стихийного митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» на площади Советов у здания администрации в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг у администрации Кемерово
    Участники стихийного митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» на площади Советов у здания администрации в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг у администрации Кемерово
    Люди показывают на пальцах сколько родственников у них погибло при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» во время митинга на площади Советов у здания администрации в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг у администрации Кемерово
    Участники стихийного митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» на площади Советов у здания администрации в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг у администрации Кемерово
    Люди показывают на пальцах сколько родственников у них погибло при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» во время митинга на площади Советов у здания администрации в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг у администрации Кемерово
    Участники стихийного митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» на площади Советов у здания администрации в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг у администрации Кемерово
    Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (в центре) общается с участниками стихийного митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» на площади Советов у здания администрации в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг у администрации Кемерово
    Участники стихийного митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» на площади Советов у здания администрации в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг у администрации Кемерово
    Сотрудники полиции стоят в оцеплении во время стихийного митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» на площади Советов у здания администрации в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг у администрации Кемерово
    Участники стихийного митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» на площади Советов у здания администрации в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Кемеровской области объявлен трехдневный траур
    Приспущенный флаг над зданием Кемеровской администрации в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники стихийного митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» на площади Советов у здания администрации в Кемерово.

    Митинг недовольных граждан в центре российского города Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" продолжается во вторник уже более пяти часов, число собравшихся перестало расти, но люди пока не расходятся. Проезжающие машины поддерживают участников сигналами.

    В 9 часов утра по местному времени (5.00 по Киеву) кемеровчане стали собираться около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса. Площадь Советов около областной администрации в этот момент была перекрыта полицией.

    К собравшимся вышли мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Собравшиеся накинулись на них с требованием назвать "настоящее" число погибших, а также с требованием, чтобы перед ними выступил губернатор Аман Тулеев. Они скандировали: "Правда! Правда! Тулеева! Тулеева!", — передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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    Чиновники предложили собравшимся перейти через площадь на крыльцо обладминистрации, для чего их помощники даже разобрали полицейскую ограду. Полиция в происходящее не вмешивалась, однако ОМОН взял под охрану вход в администрацию, а также закрыл от митингующих Советский проспект, чтобы они не мешали движению машин.

    В настоящее время горожане и чиновники продолжают обсуждать ситуацию. Цивилев пообещал, что расследование будет открытым и честным, а виновные будут наказаны. "Тут есть состав преступления. Если я виновен — я буду отвечать", — под одобрительные крики сказал чиновник.

    Группа кемеровчан, которая отправлялась проверять морги города, отчиталась о своей работе, ее представители рассказали, что "прошлись по всем кабинетам, подсобкам — туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили", "прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших".

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство. Путин также посетил в больнице пострадавших при пожаре и пообщался с очевидцами трагедии.

    Смотрите также: Жуткий пожар в Кемерово: ситуация возле здания сгоревшего ТЦ

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