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    В Кемерово люди вышли на митинг после трагедии в "Зимней вишне". Онлайн

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (44)

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    Сотни жителей Кемерово вышли на центральную площадь города, где также присутствует мэр. На митинге звучали сомнения в том, что официальные заявления о числе погибших верны.
    Видео Ruptly

    Несколько сотен жителей Кемерово утром 27 марта собрались в центре города, чтобы почтить память жертв пожара.

    На митинге звучали сомнения в том, что официальные заявления о числе погибших верны, сообщает РИА Общество в Facebook.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг у администрации Кемерово

    Мэр Кемерово предложил жителям создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание торгового центра.

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    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

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