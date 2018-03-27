В Кемерово выдали разрешение на захоронение тел 21 жертвы пожара в ТЦ

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Тела 21 жертвы пожара в ТЦ в Кемерово передали родным после опознания, сообщает Следственный комитет РФ во вторник.

"По результатам процедуры опознания следователи выдали родственникам 21 погибшего на пожаре в кемеровском ТЦ разрешения на получение тел для захоронения", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

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В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).