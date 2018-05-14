наверх
14.05.201805:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Новый тренд в макияже: личинки, бабочки, жуки и черви

    (обновлено: )13
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Новый тренд в макияже
    Новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/

    Рекомендуем

    Под Одессой прошли гонки суперкаровЭлитные авто и зрители за забором. Как прошли гонки суперкаров под Одессой02:16 14.05.2018
    Во Львове участник ДТП ударил ножом в живот девушку-полицейскогоНападение на полицейского и стрельба во Львове. Кадры с места ЧП20:59 13.05.2018
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в БелоруссииПервые кадры с места ДТП с юными футболистами из Украины под Брестом13:55 13.05.2018
    Евровидение-2018. Финал. Певица Нетта Барзилай (Израиль)Триумф Израиля. Яркие моменты финала Евровидения11:19 13.05.2018
    Василий Ломаченко против Хорхе ЛинаресаЛомаченко установил рекорд. Лучшие кадры победного боя украинца08:41 13.05.2018
    Модель с татуКрасота убойной силы. Сеть очаровывают татуированные обнаженные девушки18:39 12.05.2018
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жильеВ Киеве переселенцы на митинге требовали выделить деньги на жилье14:36 12.05.2018
    Кошка Пудж – звезда InstagramЗвезда Instagram стала "лицом" пончиков13:10 12.05.2018
    Женщина просит милостыню в центре КиеваРеальные символы Украины и Киева сегодня17:49 11.05.2018
    Все фотоленты
    Новый тренд в макияже

    Визажист Жасмин Ахумэда набирает популярность в Instagram, благодаря своей выдумке по использованию насекомых в макияже глаз. Выглядит это порой красиво, а порой пугающе.

    Девушка приклеивает насекомых прямо на лицо, используя бабочек, пауков, различных жуков, червяков, даже иногда скорпионов и прочих членистоногих. 

    По ее словам, она никогда не убивала насекомых ради своих экспериментов, а вместо этого искала уже мертвых или же покупала в зоо-магазинах, где они продаются в качестве корма для некоторых домашних животных. 

    Смотрите также: Красота убойной силы. Сеть очаровывают татуированные обнаженные девушки

    Ссылки по теме: