Новый тренд в макияже: личинки, бабочки, жуки и черви

Визажист Жасмин Ахумэда набирает популярность в Instagram, благодаря своей выдумке по использованию насекомых в макияже глаз. Выглядит это порой красиво, а порой пугающе.

Девушка приклеивает насекомых прямо на лицо, используя бабочек, пауков, различных жуков, червяков, даже иногда скорпионов и прочих членистоногих.

По ее словам, она никогда не убивала насекомых ради своих экспериментов, а вместо этого искала уже мертвых или же покупала в зоо-магазинах, где они продаются в качестве корма для некоторых домашних животных.

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