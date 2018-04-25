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    Культура

    Фото украинской певицы без макияжа взорвало сеть

    (обновлено: )172002
    Надя Дорофеева поделилась фотографией, на которой она запечатлена без макияжа. В числе комментариев - "Надюша, с макияжем или без, ты все равно прелесть", "Нереально красива", "Ты такая милая".
    Надя Дорофеева
    Надя Дорофеева/Instagram

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Солистка украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поразила подписчиков естественной красотой.

    "No make-up day (c англ. — день без макияжа — Ред.)", — подписала она снимок, выложенный на ее странице в Instagram.

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    Дорофеева позирует в серых брюках и топе, а также в желтой куртке. В руках она держит одуванчик.

    Надя Дорофеева/Instagram
    Надя Дорофеева

    На момент публикации снимок набрал более 110 тысяч "лайков". В числе комментариев — "Надюша, с макияжем или без, ты все равно прелесть", "Нереально красива", "Ты такая милая".

    Ранее соцсети активно обсуждали другой снимок Дорофеевой. На фото звезда сидела на красном мяче с резиновыми шипами. Многих пользователей это озадачило, они задались вопросом, комфортно ли себя чувствует певица.

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