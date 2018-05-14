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    Фотоленты

    Аномалии погоды. На Францию в мае обрушился снегопад

    (обновлено: )54
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/MeteoLanguedoc
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/Meteovilles
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/Meteovilles
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/Meteovilles
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/Meteovilles
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/MeteoLanguedoc
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/MORELPIERRE
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/MYclermontLeMag
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/SD_Midilibre
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/MeteoLanguedoc
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/MeteoLanguedoc
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/MeteoLanguedoc
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/stefbrun43
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/MYclermontLeMag
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/Danieldeclerm
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/Danieldeclerm
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/ThomasBlanchar2
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/ThomasBlanchar2
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/Meteo_Pyrenees
    На Францию обрушился аномальный майский снегопад
    twitter.com/Meteo_Pyrenees

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    Все фотоленты

    В воскресенье на Францию обрушился аномальный снегопад, власти на юге объявили "оранжевый" — предпоследний — уровень опасности.

    twitter.com/UhligK
    Весенняя непогода: север США засыпало снегом

    Об этом сообщает  The Connextion.

    "Местами снег до сих пор падает на высоте более 1000 метров", — сообщила национальная метеорологическая служба в Twitter.

    Улицы городов, которые накрыла непогода, убирает снегоуборочная техника. Жителей просят не пользоваться автомобилями.

    Отмечается, что больше всего ущерба снегопад принесет для фермеров.

    Причиной осадков стал холодный циклон, пришедший со стороны Атлантического океана.

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