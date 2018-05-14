Аномалии погоды. На Францию в мае обрушился снегопад

В воскресенье на Францию обрушился аномальный снегопад, власти на юге объявили "оранжевый" — предпоследний — уровень опасности.

Об этом сообщает The Connextion.

"Местами снег до сих пор падает на высоте более 1000 метров", — сообщила национальная метеорологическая служба в Twitter.

Улицы городов, которые накрыла непогода, убирает снегоуборочная техника. Жителей просят не пользоваться автомобилями.

Отмечается, что больше всего ущерба снегопад принесет для фермеров.

Причиной осадков стал холодный циклон, пришедший со стороны Атлантического океана.