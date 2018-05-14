Элитные авто и зрители за забором. Как прошли гонки суперкаров под Одессой

На шестом километре Овидиопольской дороги под Одессой в воскресенье, 13 мая, прошли гонки Super сars run 2018.

Организаторы позиционировали мероприятие как собрание самых статусных автомобилей Украины.

Как передает "Думская", зрители были вынуждены сидеть или стоять за решетчатым забором, в своеобразной резервации, которая затрудняла обзор и фотосъемку. Отмечается, что многих нахождение за забором не устраивало, и они присоединились к безбилетным зрителям, облепившим склоны, окружающие трассу.

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