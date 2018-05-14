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    Фотоленты

    Элитные авто и зрители за забором. Как прошли гонки суперкаров под Одессой

    (обновлено: )27
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Думская.net
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Думская.net
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Думская.net
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Думская.net
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Думская.net
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Думская.net
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Думская.net
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Под Одессой прошли гонки суперкаров
    Думская.net

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    Под Одессой прошли гонки суперкаров

    На шестом километре Овидиопольской дороги под Одессой в воскресенье, 13 мая, прошли гонки Super сars run 2018.

    Организаторы позиционировали мероприятие как собрание самых статусных автомобилей Украины. 

    Как передает "Думская", зрители были вынуждены сидеть или стоять за решетчатым забором, в своеобразной резервации, которая затрудняла обзор и фотосъемку. Отмечается, что многих нахождение за забором не устраивало, и они присоединились к безбилетным зрителям, облепившим склоны, окружающие трассу.

    Смотрите также: Из-за проблем ЖКХ страдают автомобилисты. В Киеве авто ушло под землю

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