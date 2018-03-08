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    Центр Киева перекрыт для "Большого женского ралли" и женского марша

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    На четверг, 8 марта, в столице Украины запланированы два марша, посвященных защите прав женщин и ратификации Стамбульской конвенции. Киевская городская госадминистрация объявила о проведении "Большого женского ралли".
    В Киеве 8 марта перекрыт Крещатик для Большого женского ралли
    Фото 112. Украина

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Утром в четверг в Киеве перекрыто автомобильное движение по Крещатику из-за проведения соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли", сообщает пресс-служба КГГА.

    Подготовка к 8 марта в Киеве. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
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    Движение закрыто на участке от ул. Хмельницкого до Прорезной с 8 до 22 часов 8 марта.

    "Департаменту здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций также будут дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника", — сообщает столичная госадминистрация.

    Кроме ралли в Киеве запланировано проведение еще ряда мероприятий, посвященных Международному женскому дню.

    В 10.00 Мариинском парке пройдет забег Ladies Run в честь женщин.

    В 11.30 на Майдане Незалежности начнется "Марш справжніх національних дружин. Oh my March! МАТИ вибір", который приурочен к Международному дню борьбы "За права женщин и мир во всем мире". Организаторы сообщают, что цветом Марша избран фиолетовый, "который был одним из цветов самых первых европейских борцов за права женщин".

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    В 13.00 на Михайовской площади начнется Марш за права женщин с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Участники марша пройдут по улице Владимирская до площади.

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