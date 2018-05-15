наверх
15.05.201801:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.17- 0.03
  • EUR31.37+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Беззащитная похудевшая Савченко перед лицом украинского правосудия

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (313)

    (обновлено: )178
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Депутат Верховной Рады Надежды Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Депутат Верховной Рады Надежды Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Депутат Верховной Рады Надежды Савченко (справа) во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Депутат Верховной Рады Надежды Савченко (на первом плане) во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Мать депутата Верховной Рады Надежды Савченко Мария во время рассмотрения вопроса о продлении срока ареста её дочери Н. Савченко на заседании Шевченковского районного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Депутат Верховной Рады Надежды Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Депутат Верховной Рады Надежды Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Депутат Верховной Рады Надежды Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд над Н. Савченко в Киеве
    Депутат Верховной Рады Надежды Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в ИерусалимКровопролитные столкновения из-за посольства США в Иерусалиме22:10 14.05.2018
    Картошка, печеньки и лимон. Сеть захватила креативная одежда киевлян17:20 14.05.2018
    На Францию обрушился аномальный майский снегопадАномалии погоды. На Францию в мае обрушился снегопад13:29 14.05.2018
    Блондинка из США покоряет Instagram соблазнительными формами13:25 14.05.2018
    Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл собрали из LegoВ Британии умельцы сделали копию королевской свадьбы из Lego11:30 14.05.2018
    Новый тренд в макияжеНовый тренд в макияже: личинки, бабочки, жуки и черви05:37 14.05.2018
    Под Одессой прошли гонки суперкаровЭлитные авто и зрители за забором. Как прошли гонки суперкаров под Одессой02:16 14.05.2018
    Во Львове участник ДТП ударил ножом в живот девушку-полицейскогоНападение на полицейского и стрельба во Львове. Кадры с места ЧП20:59 13.05.2018
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в БелоруссииПервые кадры с места ДТП с юными футболистами из Украины под Брестом13:55 13.05.2018
    Все фотоленты
    Депутат Верховной Рады Надежды Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве.

    Шевченковский районный суд Киева предоставил депутату Верховной Рады Надежде Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, государственного адвоката, а также объявил до 15 мая перерыв в слушании ходатайства о продлении ареста.

    Ранее адвокат Виктор Чевгуз написал заявление о самоотводе в деле Савченко. Свое решение он объяснил разными взглядами на ведение защиты. Сестра Надежды Савченко Вера заявила, что депутат сама отказалась сотрудничать с защитником. Адвокат Олег Соловей сообщил РИА Новости, что адвокаты прекратили защищать Савченко, так как ее сестра вмешивается в их деятельность. Надежда Савченко заявила, что у нее нет денег на адвокатов.

    Смотрите также: Дело Савченко: суд о продлении ареста

    "Суд считает возможным принять заявление об отказе от защитника Шадрина", — сказал следственный судья после того, как Савченко заявила, что отказывается от адвоката.

    После этого судья объявил, что на заседание приехал адвокат из Центра бесплатной правовой помощи Юлия Ткач. При этом судья предоставил новому адвокату время для ознакомления с материалами ее дела и объявил перерыв до 10:00 15 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги: