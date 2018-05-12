Матиос сообщил детали запланированного Савченко и Рубаном теракта

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. экспертное воспроизведение планировавшегося Владимиром Рубаном и Надеждой Савченко теракта в Верховной Раде было проведено на специальном полигоне, сообщил главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос.

"Мы провели экспертное воспроизведение событий. Я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, вчера были испытаны на полигоне в той траектории как это планировалось. То есть, обстрел Верховной Рады с территории Труханова острова. Так вот, это действующие минометы, они пригодны для стрельбы и для нанесения поражений", — заявил Матиос в эфире Радио "Новое Время".

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По словам главного военного прокурора, у него сложилось мнение, что все данные, которые озвучил генпрокурор Юрий Луценко в Верховной Раде, когда обнародовал представление на задержание и привлечения Савченко к ответственности, "действительно имели и имеют место".

Обвинения против внефракционного народного депутата Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".