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    Общество

    Выяснилось, кто будет на суде защищать Савченко

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (301)

    (обновлено: )259
    Как сообщил адвокат Савченко, "с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы".
    Надежда Савченко
    Vira Savchenko, facebook

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Арестованную нардепа Надежду Савченко в суде будет защищать харьковский адвокат экс-мэра Славянска Нели Штепы и экс-президента Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Савченко Алексей Шевчук.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Сегодня нашим партнером Александром Шадриным было принято защиту Надежды Савченко. С боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы. Впереди очень много работы, но мы верим в работу партнера, ведь на его счету много победных дел. Сейчас готовится заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрина в доступе к клиенту", — написал Шевчук.

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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