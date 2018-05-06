Выяснилось, кто будет на суде защищать Савченко

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Арестованную нардепа Надежду Савченко в суде будет защищать харьковский адвокат экс-мэра Славянска Нели Штепы и экс-президента Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Савченко Алексей Шевчук.

Смотрите также: Как благодаря Медведчуку из Савченко сделали "агента Кремля"

"Сегодня нашим партнером Александром Шадриным было принято защиту Надежды Савченко. С боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы. Впереди очень много работы, но мы верим в работу партнера, ведь на его счету много победных дел. Сейчас готовится заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрина в доступе к клиенту", — написал Шевчук.

По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.