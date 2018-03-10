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    Матиос Анатолий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 196
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    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Ты враг, я враг. О психологическом состоянии бойцов ВСУ
    10:03 07.03.2018
    2734Донбасс: новое перемирие
    Фактически в государстве отсутствует систематическая поддержка и общенациональная программа реабилитации людей, прошедших боевые действия на Донбассе.
    Украинский военнослужащий в зоне проведения АТО в Донецкой области, ноябрь 2017
    Для реабилитации атошников не делается ничего - Гай
    16:43 06.03.2018
    144
    Психологическая реабилитация нужна и солдатам, и людям, которые живут в зоне АТО, подчеркнул офицер запаса Мирослав Гай.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    После "газового шантажа" может произойти военная эскалация - Матиос
    01:41 03.03.2018
    1602Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам главного военного прокурора, конфликт в Донбассе невозможно решить военным путем, но на сегодняшний день он не решен и в политической плоскости.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Герои умирают. 10 000 атошников в состоянии свести счеты с жизнью
    11:15 28.02.2018
    1533Донбасс: новое перемирие
    Министерство обороны Украины в очередной раз пытается доказать, что в армии нет проблем с самоубийствами и вообще - преступлений, совершенных военными, стало намного меньше. В военной прокуратуре утверждают, что все с точностью до наоборот.
    Анатолий Матиос
    Самоубийства в армии. Матиос обрушился с критикой на "горе-генерала"
    13:07 26.02.2018
    1297
    По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за два месяца текущего года - по два суицида военнослужащих в неделю. Он добавил, что из почти 313 тысяч участников АТО 518 человек совершили самоубийства.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    В Минобороны резко ответили Матиосу на слова про самоубийства в ВСУ
    17:07 23.02.2018
    629
    По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    Февральские откровения военного прокурора Матиоса
    14:54 22.02.2018
    1198
    Главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью "112 Украина" озвучил страшные цифры по самоубийствам среди бойцов АТО, а также предрек Украине судьбу Югославии. По его мнению, после входа миротворцев ООН наша страна превратится в полигон для испытаний.
    Анатолий Матиос
    Матиос озвучил статистику самоубийств в ВСУ
    08:57 21.02.2018
    606
    Матиос уточнил, что в статистике не учитываются самоубийства ветеранов АТО — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий. По его словам, в среднем в неделю два-три военнослужащих совершают самоубийства.
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Матиос: против нас в Донбассе воюет хорошо обеспеченная военная сила
    05:27 21.02.2018
    1711Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По данным главного военного прокурора Украины, на территории Донецкой и Луганской областей "российскими военными сформировано два армейских корпуса"
    Анатолий Матиос
    Матиос объяснил, почему в Донбассе были задержаны всего 11 россиян
    00:44 21.02.2018
    930Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам главного военного прокурора, украинским спецслужбам удалось задержать всего лишь 11 россиян, потому что "Украина не ведет наступательную войну в Донбассе".
    Во Львове девушка устроила поножовщину, ранив двух парней
    Кровь рекой. Эпидемия поножовщины и криминала в Украине
    07:38 13.02.2018
    2114Криминальные войны в Украине
    Минувшие выходные в стране не обошлись без резонансного криминала. В Киеве военнослужащий на остановке убил мужчину, в Белой Церкви пьяная девушка за рулем авто сбила пешеходов, а в центре Львова устроили резню. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Матиос: офицер ВСУ убил в Киеве человека из-за посттравматического синдрома
    17:53 11.02.2018
    1806
    Главный военный прокурор Украины возмущен тем, что "вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые того, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий".
    Украинские военные на позициях в Донбассе. Архивное фото
    Скрытая война: небоевые потери в ВСУ
    12:57 10.02.2018
    4255
    Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
    Анатолий Матиос
    Матиос указал на "пробелы" закона о реинтеграции Донбасса
    11:31 06.02.2018
    686Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению главного военного прокурора, для урегулирования конфликта в Донбассе нет альтернативы минскому процессу, но на восток Украины должна быть введена миротворческая миссия ООН.
    Анатолий Матиос о законе о реинтеграции Донбасса. Видео
    Матиос о "недосказанности" в законе о реинтеграции Донбасса 
    03:41 25.01.2018
    1362Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Главный военный прокурор обратил внимание на то, что в скандальном законе нет ни слова о том, кто будет отвечать за миротворцев ООН в случае их введения в Донбасс.
    Анатолий Матиос
    Матиос: задержаны бывшие участники АТО, готовившие покушение на Авакова
    23:52 24.01.2018
    2186Криминальные войны в Украине
    По данным главного военного прокурора, участники организованной преступной группы задержаны в Румынии. Среди них - один из бывший руководителей ГП "Укрспирт".
    Анатолий Матиос
    Матиос иронично ответил на решение суда о закрытии деклараций прокуроров
    00:47 29.12.2017
    250
    Окружной административный суд Киев не обнаружил нарушений законодательства при принятии Анатолием Матиосом решения о закрытии публичного доступа к е-декларациям военных прокуроров.
    Анатолий Матиос
    Матиос об отставке Луценко: Рада не поддержит
    20:39 15.12.2017
    840
    Матиос отметил, что даже, если Луценко и уйдет в отставку, то он сам не планирует (и в соответствии с законом не может) занять его место.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Над следователями в судах откровенно издеваются - Портнов
    15:24 15.12.2017
    462Судебная и конституционная реформы в Украине
    Юрист Андрей Портнов считает, что массовые сокращения в рядах правоохранительных органов исключат появление живых очередей прокуроров и следователей в судах.
    Анатолий Матиос
    Порошенко повысил в звании Матиоса
    14:29 01.12.2017
    1446
    Порошенко постановил присвоить главному военному прокурору Анатолию Матиосу воинское звание генерал-полковника юстиции.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Украинские военные на позициях в Донбассе. Архивное фото
    Скрытая война: небоевые потери в ВСУ
    12:57 10.02.2018
    4255
    Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Ты враг, я враг. О психологическом состоянии бойцов ВСУ
    10:03 07.03.2018
    2734
    Фактически в государстве отсутствует систематическая поддержка и общенациональная программа реабилитации людей, прошедших боевые действия на Донбассе.
    Во Львове девушка устроила поножовщину, ранив двух парней
    Кровь рекой. Эпидемия поножовщины и криминала в Украине
    07:38 13.02.2018
    2114
    Минувшие выходные в стране не обошлись без резонансного криминала. В Киеве военнослужащий на остановке убил мужчину, в Белой Церкви пьяная девушка за рулем авто сбила пешеходов, а в центре Львова устроили резню. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Матиос: офицер ВСУ убил в Киеве человека из-за посттравматического синдрома
    17:53 11.02.2018
    1806
    Главный военный прокурор Украины возмущен тем, что "вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые того, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий".
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Матиос: против нас в Донбассе воюет хорошо обеспеченная военная сила
    05:27 21.02.2018
    1711
    По данным главного военного прокурора Украины, на территории Донецкой и Луганской областей "российскими военными сформировано два армейских корпуса"
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    После "газового шантажа" может произойти военная эскалация - Матиос
    01:41 03.03.2018
    1602
    По словам главного военного прокурора, конфликт в Донбассе невозможно решить военным путем, но на сегодняшний день он не решен и в политической плоскости.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Герои умирают. 10 000 атошников в состоянии свести счеты с жизнью
    11:15 28.02.2018
    1533
    Министерство обороны Украины в очередной раз пытается доказать, что в армии нет проблем с самоубийствами и вообще - преступлений, совершенных военными, стало намного меньше. В военной прокуратуре утверждают, что все с точностью до наоборот.
    Анатолий Матиос
    Самоубийства в армии. Матиос обрушился с критикой на "горе-генерала"
    13:07 26.02.2018
    1297
    По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за два месяца текущего года - по два суицида военнослужащих в неделю. Он добавил, что из почти 313 тысяч участников АТО 518 человек совершили самоубийства.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    Февральские откровения военного прокурора Матиоса
    14:54 22.02.2018
    1198
    Главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью "112 Украина" озвучил страшные цифры по самоубийствам среди бойцов АТО, а также предрек Украине судьбу Югославии. По его мнению, после входа миротворцев ООН наша страна превратится в полигон для испытаний.
    Анатолий Матиос
    Матиос объяснил, почему в Донбассе были задержаны всего 11 россиян
    00:44 21.02.2018
    930
    По словам главного военного прокурора, украинским спецслужбам удалось задержать всего лишь 11 россиян, потому что "Украина не ведет наступательную войну в Донбассе".
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    В Минобороны резко ответили Матиосу на слова про самоубийства в ВСУ
    17:07 23.02.2018
    629
    По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.
    Анатолий Матиос
    Матиос озвучил статистику самоубийств в ВСУ
    08:57 21.02.2018
    606
    Матиос уточнил, что в статистике не учитываются самоубийства ветеранов АТО — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий. По его словам, в среднем в неделю два-три военнослужащих совершают самоубийства.
    Украинский военнослужащий в зоне проведения АТО в Донецкой области, ноябрь 2017
    Для реабилитации атошников не делается ничего - Гай
    16:43 06.03.2018
    144
    Психологическая реабилитация нужна и солдатам, и людям, которые живут в зоне АТО, подчеркнул офицер запаса Мирослав Гай.
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