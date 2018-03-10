Министерство обороны Украины в очередной раз пытается доказать, что в армии нет проблем с самоубийствами и вообще - преступлений, совершенных военными, стало намного меньше. В военной прокуратуре утверждают, что все с точностью до наоборот.
По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за два месяца текущего года - по два суицида военнослужащих в неделю. Он добавил, что из почти 313 тысяч участников АТО 518 человек совершили самоубийства.
По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью "112 Украина" озвучил страшные цифры по самоубийствам среди бойцов АТО, а также предрек Украине судьбу Югославии. По его мнению, после входа миротворцев ООН наша страна превратится в полигон для испытаний.
Матиос уточнил, что в статистике не учитываются самоубийства ветеранов АТО — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий. По его словам, в среднем в неделю два-три военнослужащих совершают самоубийства.
Минувшие выходные в стране не обошлись без резонансного криминала. В Киеве военнослужащий на остановке убил мужчину, в Белой Церкви пьяная девушка за рулем авто сбила пешеходов, а в центре Львова устроили резню. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
Главный военный прокурор Украины возмущен тем, что "вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые того, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий".
Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
Минувшие выходные в стране не обошлись без резонансного криминала. В Киеве военнослужащий на остановке убил мужчину, в Белой Церкви пьяная девушка за рулем авто сбила пешеходов, а в центре Львова устроили резню. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
Главный военный прокурор Украины возмущен тем, что "вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые того, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий".
Министерство обороны Украины в очередной раз пытается доказать, что в армии нет проблем с самоубийствами и вообще - преступлений, совершенных военными, стало намного меньше. В военной прокуратуре утверждают, что все с точностью до наоборот.
По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за два месяца текущего года - по два суицида военнослужащих в неделю. Он добавил, что из почти 313 тысяч участников АТО 518 человек совершили самоубийства.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью "112 Украина" озвучил страшные цифры по самоубийствам среди бойцов АТО, а также предрек Украине судьбу Югославии. По его мнению, после входа миротворцев ООН наша страна превратится в полигон для испытаний.
По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.
Матиос уточнил, что в статистике не учитываются самоубийства ветеранов АТО — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий. По его словам, в среднем в неделю два-три военнослужащих совершают самоубийства.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что военнослужащий ВМС закупил для "Одесской народной республики" 12 автоматов Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова, которые должны были быть применены в среду на акциях в центре Киева.
Генеральный штаб запретил запускать военных прокуроров на территорию военных частей для исследования и проверки состояния хранения и охраны складов, заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отметил, что Уголовным кодексом предусмотрен срок для расследования - два месяца. По его словам, во время него придется сделать ряд "эксклюзивных экспертиз".
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова "есть новости", но он не имеет права их раскрывать; пока идет очень интенсивная работа, заявил прокурор.
Глава военной прокуратуры Анатолий Матиос подал свою кандидатуру на должность директора Государственного бюро расследований. После собеседования журналисты пытались спросить у главного военного прокурора о его собственности, указанной в декларации.
Один из задержанных экс-чиновников Нацбанка после увольнения из регуляторного органа постоянно находился за пределами Украины, "и он приехал для переоформления визы, и мы его задержали", уточнил Анатолий Матиос.
Покушение на главного эксперта по расследованию катастрофы Boeing 777 компании Malaysia Airlines было совершено с целью его отстранения от расследования, завил на брифинге главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос признал, что количество самоубийств среди бойцов АТО большое, но это не предмет публичного обсуждения. По его словам, проблема обсуждалась с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.
Главная военная прокуратура Украины обнародовала видео, на котором убитый адвокат Юрий Грабовский обещает отказаться от защиты в суде россиянина Александра Александрова, задержанного в Донбассе в 2015 году.