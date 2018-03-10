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    53 отдельная механизированная бригада ВСУ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    По информации пресс-службы Порошенко, документ регулирует организационные вопросы введения упрощенного порядка принятия гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ.
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    Бунт 53-й бригады. Ничего не изменилось 
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    По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, немало болезненных вопросов было озвучено во время встречи с личным составом 53 ОМБР. Разговор был сложный, беспристрастный и принципиальный.
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    По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, после вмешательства Военной прокуратуры и начала следственных действий военным довезли палатки, горячее питание, но забыли привезти доски.
    Шествие бойцов 53-й отдельной механизированной бригады на Николаев
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    23:54 10.02.2016
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    По словам советника президента Юрия Бирюкова, анализ Устава ВСУ позволяет сделать вывод, что большая доля ответственности за случившееся лежит на командовании бригады.
    Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады в здании Николаевской ОГА
    Военная прокуратура и бунт 53-й бригады ВСУ. Опрос экспертов
    07:10 10.02.2016
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    На основании жалоб военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады Генштаб проведет служебную проверку, рассказали начальник пресс-службы Генерального штаба Владислав Селезнев и волонтер Илья Лысенко.
    Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады
    На основании протеста бойцов 53 бригады будет проведена служебная проверка
    00:51 09.02.2016
    697Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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