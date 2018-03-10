По информации пресс-службы Порошенко, документ регулирует организационные вопросы введения упрощенного порядка принятия гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ.
По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, после вмешательства Военной прокуратуры и начала следственных действий военным довезли палатки, горячее питание, но забыли привезти доски.
На основании жалоб военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады Генштаб проведет служебную проверку, рассказали начальник пресс-службы Генерального штаба Владислав Селезнев и волонтер Илья Лысенко.
По словам представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, сейчас на месте работают представители военной службы и правопорядка ВСУ, представители оперативного командования "Восток" из Днепропетровска с целью разобраться в ситуации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".