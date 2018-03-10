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    полигоны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Миномет. Учения Госпогранслужбы. Архивное фото
    Прокуратура сообщила подробности гибели бойца и ранения пятерых под Киевом
    19:18 04.08.2017
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    По информации пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона на полигоне в с. Дивички проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировка по управлению огнем бригадной артиллерийской группы.
    Строительство на полигоне Широкий Лан с высоты птичьего полета
    Строительство на полигоне "Широкий Лан" с высоты птичьего полета 
    22:24 20.05.2017
    508
    Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков показал видео строительства бригадного лагеря на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области.
    Олег Стариков
    Скандал с учебкой "Десна": командование знало, что там творится - Стариков
    04:14 26.02.2017
    2792
    Комментируя жалобы военных на ужасающие условия проживания в учебном центре, военный эксперт Олег Стариков в эфире ГС заявил, что за 20 лет ситуация в "Десне" абсолютно не изменилась.
    Взрыв фосфорной бомбы в Германии. Видео
    Взрыв фосфорной бомбы в Германии 
    06:34 25.09.2016
    1132
    На севере Германии в городе Витшток произошёл сильный пожар. Причиной стал взрыв 100-килограммовой фосфорной бомбы. По данным СМИ, пламя перекинулось на деревья. В результате пожара сгорело около 57 га леса.
    Автомобили ОБСЕ
    Наблюдателей ОБСЕ не пустили на полигон в Луганской области
    18:40 11.09.2016
    930Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как сообщается, три вооруженных члена ЛНР попросили СММ вернуться назад. Дороги вокруг полигона были перекрыты, и территория охранялась вооруженными людьми в форме военного типа.
    Внезапная проверка практических действий войск на полигонах ЮВО
    Артиллерия российских ВДВ проведет боевые стрельбы под Краснодаром
    04:13 30.08.2016
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    По информации Минобороны РФ, в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности сразу на двух полигонах Южного военного округа пройдут тактические учения с боевой стрельбой подразделений артиллерии ВДВ.
    Министр обороны Степан Полторак в Брюсселе на заседании комиссии Украина-НАТО. Архивное фото
    Минобороны создает киберполигон ВСУ на деньги трастового фонда НАТО
    19:10 05.07.2016
    156АТО: в предчувствии военного положения.
    По данным пресс-службы Минобороны, трастовый фонд НАТО по физической реабилитации военнослужащих сделал возможным открытие первой в Украине комнаты со специализированным оборудованием на базе Военно-медицинского клинического центра Западного региона.
    Бунт 53-й бригады. Ничего не изменилось. Видео
    Бунт 53-й бригады. Ничего не изменилось 
    01:21 14.02.2016
    2315Накипело. Протесты бойцов АТО, бунт переселенцев в Харькове
    Бойцы 43 мотопехотного батальона, который входит в 53-ю ОМБР, показали как изменились условия жизни солдат на территории полигона "Широкий лан" пол Николаевом.
    Полигон Десна
    На полигоне "Десна" погиб подполковник ВСУ, один солдат ранен - Минобороны
    12:31 28.11.2015
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    Согласно информации, раненому солдату была оказана первая медицинская помощь, после чего на автомобиле скорой помощи пострадавшего доставили в военный госпиталь. Состояние его здоровья стабильное, жизни солдата ничего не угрожает.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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