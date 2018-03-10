По информации пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона на полигоне в с. Дивички проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировка по управлению огнем бригадной артиллерийской группы.
На севере Германии в городе Витшток произошёл сильный пожар. Причиной стал взрыв 100-килограммовой фосфорной бомбы. По данным СМИ, пламя перекинулось на деревья. В результате пожара сгорело около 57 га леса.
По информации Минобороны РФ, в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности сразу на двух полигонах Южного военного округа пройдут тактические учения с боевой стрельбой подразделений артиллерии ВДВ.
По данным пресс-службы Минобороны, трастовый фонд НАТО по физической реабилитации военнослужащих сделал возможным открытие первой в Украине комнаты со специализированным оборудованием на базе Военно-медицинского клинического центра Западного региона.
Согласно информации, раненому солдату была оказана первая медицинская помощь, после чего на автомобиле скорой помощи пострадавшего доставили в военный госпиталь. Состояние его здоровья стабильное, жизни солдата ничего не угрожает.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".