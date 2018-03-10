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    "Широкий лан" (полигон)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Учения 79 десантно-штурмовой бригады под Николаевом
    В Николаевской области в ходе учений погиб десантник
    00:47 11.07.2017
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    По информации пресс-службы 79 десантно-штурмовой бригады, во время проведения тактических учений с боевой стрельбой в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВСУ старшина Шпинда Руслан Михайлович.
    Муженко познакомился с условиями службы 53-й омбр на полигоне Широкий Лан
    Муженко ознакомился с условиями службы 53-й ОМБР на полигоне "Широкий лан" 
    01:11 12.02.2016
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    По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, немало болезненных вопросов было озвучено во время встречи с личным составом 53 ОМБР. Разговор был сложный, беспристрастный и принципиальный.
    Крупномасштабные учения ВСУ прошли на полигоне Широкий лан под Николаевом. Видео
    Масштабные учения ВСУ на полигоне "Широкий лан" под Николаевом 
    00:37 12.02.2016
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    В среду, 10 февраля, в Николаевской области на полигоне "Широкий Лан" прошли учения Вооруженных сил Украины, которые были направлены на проверку на практике способности выполнения боевых задач после ротации в 62-й бригаде.
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    19:15 09.03.2018
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    17:14 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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