По информации пресс-службы 79 десантно-штурмовой бригады, во время проведения тактических учений с боевой стрельбой в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВСУ старшина Шпинда Руслан Михайлович.
В среду, 10 февраля, в Николаевской области на полигоне "Широкий Лан" прошли учения Вооруженных сил Украины, которые были направлены на проверку на практике способности выполнения боевых задач после ротации в 62-й бригаде.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.