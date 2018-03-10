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    Виктор Муженко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 213
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    Виктор Муженко
    ВСУ переходят к автоматизированной системе управления войсками - Генштаб
    19:36 26.02.2018
    504Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, до конца текущего года будут уже внедрены основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического, и заканчивая оперативным.
    Глава Генштаба на учениях
    Муженко назвал итоги АТО: в армии стало на 50 генералов больше
    20:37 24.02.2018
    1571
    По словам главы Генерального штаба ВСУ, в украинской армии много офицеров с боевым опытом. За последние три года более двух раз поменялись командиры батальонов и бригад.
    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    В Генштабе ВСУ сообщили о проблемах с поставками танков "Оплот"
    19:05 23.02.2018
    1390
    По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки "Оплот" получат до конца 2018 года.
    Виктор Муженко в зоне АТО
    Муженко: кроме Javelin ВСУ вооружат украинскими противотанковыми комплексами
    11:26 23.02.2018
    303Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам главы Генерального штаба украинских вооруженных сил, отечественные комплексы "Корсар" и "Стугна" имеют большую дальность поражения и большие мощности, чем Javelin.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    Глава Генштаба объявил о завершении АТО
    11:08 22.02.2018
    3655Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в соответствии с подписанным Петром Порошенко законом о реинтеграции Донбасса "будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил".
    Виктор Муженко
    В Генштабе ВСУ прокомментировали подготовку наступления в Донбассе
    15:12 09.02.2018
    13799Донбасс: новое перемирие
    По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, ВСУ не собираются форсировать Волгу, украинская армия собирается "идти по своей территории и по своей земле".
    Встреча представителей Генштаба Украины с Куртом Волкером и Мари Йованович
    Муженко в Киеве рассказал Волкеру о ситуации в Донбассе
    18:05 23.01.2018
    219
    В пресс-службе Генштаба отметили, что во время встречи Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на Востоке Украины.
    Виктор Муженко
    Муженко сделал важное заявление об американских Javelin
    12:38 17.01.2018
    2070Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко заявил о подготовке к принятию на вооружение противотанковых ракетных комплексов Javelin. Прорабатываются вопросы безопасности и условия хранения такого оружия.
    Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко
    Главу Генштаба ВСУ вызвали в штаб-квартиру НАТО
    11:56 16.01.2018
    595НАТО: надо или не надо?
    По данным альянса, встречи с партнерами из Украины и Грузии будут сфокусированы на ситуации с безопасностью на местах, прогрессе оборонной реформы.
    Артиллерия ВСУ к северу от Дебальцево, 17 февраля 2015 года
    Генштаб ВСУ: Украина в 2018 году нарастит боевые способности армии
    09:39 27.11.2017
    248
    Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в следующем году будет проведено реформирование ВСУ, будут наращиваться оперативные и боевые возможности.
    Виктор Муженко
    Военная техника из США скоро прибудет в Украину - Муженко
    05:33 25.11.2017
    1301Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам начальника Генерального штаба ВСУ, украинская сторона уже подала США все списки вооружения, которое хотела бы получить. В частности, речь идет о системе противовоздушной обороны.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    ВСУ уже начали подготовку к введению миротворцев ООН в Донбасс - Муженко
    00:14 25.11.2017
    635Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам главы генштаба Виктора Муженко, предполагается "переформатирование сил и средств", участвующих в конфликте в Донбассе, с учетом миротворцев.
    Отправка призывников на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Украины, на территории Полтавского областного сборного пункта. Архивное фото
    Жданов: срочников вынуждают подписывать контракты и отправляют в АТО на убой
    08:57 06.11.2017
    4867Донбасс: новое перемирие
    После 6 месяцев службы на солдат-срочников оказывают психологическое давление, чтобы вынудить подписать контракт, а затем отправляют в зону проведения АТО, где эти необстрелянные мальчишки и гибнут, заявил военный эксперт Олег Жданов.
    Муженко после полета на истребителе F-15 в США
    Сказочный полет генерала Муженко в будущее ВВС Украины
    13:16 31.10.2017
    2356
    Предоставление Украине широкого спектра вооружений американского производства приведет, прежде всего, к полной деградации национальной оборонной промышленности и утрате современных технологий, включая авиационные.
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Состояние ВСУ на фоне майдана и обострения в Донбассе
    15:14 24.10.2017
    4458
    Невзирая на текущие антипрезидентские выпады в столице и даже угрозы расстрела, Петр Порошенко в воскресенье спокойно поднимал боевой дух украинских войск в городе Авдеевка Донецкой области.
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Хотят ли русские войны в Донбассе и в Крыму?
    09:19 17.10.2017
    4895
    Основная украинская интрига на перспективу: когда, на каком направлении и в каких масштабах будут развернуты боевые действия против России?
    Олег Жданов. Архивное фото
    Эксперт прокомментировал милитаристские высказывания главы Генштаба ВСУ
    22:04 06.10.2017
    1490Донбасс: новое перемирие
    В эфире радиостанции Голос столицы военный эксперт Олег Жданов заявил, что заявления главы Генштаба о том, что при наступлении Украина понесет огромные потери, а при обороне - нет, сделаны в поддержку мирного плана Порошенко.
    Андрей Золотарев
    Золотарев: взрывы в Калиновке обострили борьбу во власти
    10:51 06.10.2017
    239Взрывы под Винницей: расследование
    Гораздо проще обвинить неких мифических диверсантов или космические аппараты во взрывах на военных складах, чем признать собственную некомпетентность и неспособность управлять, сообщил политолог Андрей Золотарев.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    Муженко: перечень желаемого вооружения уже передан США
    06:51 06.10.2017
    401Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко признал, что официальный Вашингтон может отказаться от идеи вооружения Украины из-за взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области.
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Муженко назвал возможные потери ВСУ при силовом сценарии в Донбассе
    00:19 06.10.2017
    1364
    По данным руководителя Генштаба ВСУ, за десятидневную операцию с применением авиации можно понести потери 10-12 тысяч военных, три тысячи из которых погибшим.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Виктор Муженко
    В Генштабе ВСУ прокомментировали подготовку наступления в Донбассе
    15:12 09.02.2018
    13799
    По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, ВСУ не собираются форсировать Волгу, украинская армия собирается "идти по своей территории и по своей земле".
    Виктор Муженко. Архивное фото
    Глава Генштаба объявил о завершении АТО
    11:08 22.02.2018
    3655
    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в соответствии с подписанным Петром Порошенко законом о реинтеграции Донбасса "будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил".
    Глава Генштаба на учениях
    Муженко назвал итоги АТО: в армии стало на 50 генералов больше
    20:37 24.02.2018
    1571
    По словам главы Генерального штаба ВСУ, в украинской армии много офицеров с боевым опытом. За последние три года более двух раз поменялись командиры батальонов и бригад.
    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    В Генштабе ВСУ сообщили о проблемах с поставками танков "Оплот"
    19:05 23.02.2018
    1390
    По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки "Оплот" получат до конца 2018 года.
    Виктор Муженко
    ВСУ переходят к автоматизированной системе управления войсками - Генштаб
    19:36 26.02.2018
    504
    По словам начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, до конца текущего года будут уже внедрены основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического, и заканчивая оперативным.
    Виктор Муженко в зоне АТО
    Муженко: кроме Javelin ВСУ вооружат украинскими противотанковыми комплексами
    11:26 23.02.2018
    303
    По словам главы Генерального штаба украинских вооруженных сил, отечественные комплексы "Корсар" и "Стугна" имеют большую дальность поражения и большие мощности, чем Javelin.
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