По словам начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, до конца текущего года будут уже внедрены основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического, и заканчивая оперативным.
По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки "Оплот" получат до конца 2018 года.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в соответствии с подписанным Петром Порошенко законом о реинтеграции Донбасса "будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил".
Главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко заявил о подготовке к принятию на вооружение противотанковых ракетных комплексов Javelin. Прорабатываются вопросы безопасности и условия хранения такого оружия.
После 6 месяцев службы на солдат-срочников оказывают психологическое давление, чтобы вынудить подписать контракт, а затем отправляют в зону проведения АТО, где эти необстрелянные мальчишки и гибнут, заявил военный эксперт Олег Жданов.
Предоставление Украине широкого спектра вооружений американского производства приведет, прежде всего, к полной деградации национальной оборонной промышленности и утрате современных технологий, включая авиационные.
В эфире радиостанции Голос столицы военный эксперт Олег Жданов заявил, что заявления главы Генштаба о том, что при наступлении Украина понесет огромные потери, а при обороне - нет, сделаны в поддержку мирного плана Порошенко.
Гораздо проще обвинить неких мифических диверсантов или космические аппараты во взрывах на военных складах, чем признать собственную некомпетентность и неспособность управлять, сообщил политолог Андрей Золотарев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в соответствии с подписанным Петром Порошенко законом о реинтеграции Донбасса "будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил".
По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки "Оплот" получат до конца 2018 года.
По словам начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, до конца текущего года будут уже внедрены основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического, и заканчивая оперативным.