Муженко прибыл в зону АТО

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что во время поездки в зону АТО в Донбассе заслушал доклады командиров по обстановке в регионе.

"Провел рабочую поездку в АТО. Заслушал командиров по обстановке и проблемным вопросам в зоне выполнения задач частями и подразделениями Вооруженных сил Украины", — написал Муженко в своем микроблоге в Twitter.

Виктор Муженко/Twitter, 5 апреля 2018

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, в том числе о перемирии. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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Ранее в четверг президент Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится в мае, произойдет смена формата военной операции в регионе.