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    Названо число погибших за годы АТО пограничников

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    Глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что за время проведение АТО в Донбассе 70 погибших пограничников и 429 раненых.
    Встреча украинских пограничников, вернувшихся из зоны АТО
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Семьдесят украинских пограничников погибли с начала АТО в Донбассе, еще 429 получили ранения, сообщил глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью телеканалу "112 Украина".

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    "Стоит отметить, что снижения напряжения в регионе не происходит. Продолжаются обстрелы позиций, в том числе и пограничников. В прошлом году было зафиксировано 50 таких фактов. С начала войны пропавшими без вести считаются пять пограничников. К сожалению, мы не можем утверждать, живы они или нет, но до того момента, пока не будет четкого понимания, надежда жива и мы будем считать их без вести пропавшими. На сегодня у нас 70 погибших, 429 раненых", — рассказал Цигикал, его слова приводит в понедельник сайт телеканала.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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