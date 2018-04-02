Названо число погибших за годы АТО пограничников

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Семьдесят украинских пограничников погибли с начала АТО в Донбассе, еще 429 получили ранения, сообщил глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью телеканалу "112 Украина".

"Стоит отметить, что снижения напряжения в регионе не происходит. Продолжаются обстрелы позиций, в том числе и пограничников. В прошлом году было зафиксировано 50 таких фактов. С начала войны пропавшими без вести считаются пять пограничников. К сожалению, мы не можем утверждать, живы они или нет, но до того момента, пока не будет четкого понимания, надежда жива и мы будем считать их без вести пропавшими. На сегодня у нас 70 погибших, 429 раненых", — рассказал Цигикал, его слова приводит в понедельник сайт телеканала.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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