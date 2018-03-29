Под Киевом до полусмерти избили ветерана АТО - волонтер (18+)

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В городе Вишневое Киевской области ограбили и жестоко избили ветерана АТО, инвалида 3 группы Рафальского Александра.

Мужчина находится в больнице, в отделении нейрохирургии. Пострадавшего ждет длительное лечение, сообщила на своей странице в Facebook Светлана Шеповалова.

Фото со страницы Светланы Шеповаловой в facebook Ветерана АТО избили под Киевом

"Преступники избили до полусмерти Александра, украли кошелек, удостоверение инвалида войны, сняли цепочку с крестиком и оставили ветерана в бессознательном состоянии истекать кровью", – написала она.

По данным Шеповаловой, в ограблении и избиении ветерана АТО участвовали трое мужчин, двое из них местные, один – из Донецкой области.

"Все трое знали, чем занимается Александр, где служил и что инвалидность получил в результате контузий. Все трое задержаны. Мы будем внимательно следить за ходом следствия", – добавила она.