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    Под Киевом до полусмерти избили ветерана АТО - волонтер (18+)

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    Как уточняется, преступники избили до полусмерти мужчину, украли кошелек, удостоверение инвалида войны, сняли цепочку с крестиком и оставили ветерана в бессознательном состоянии истекать кровью.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В городе Вишневое Киевской области ограбили и жестоко избили ветерана АТО, инвалида 3 группы Рафальского Александра.

    Мужчина находится в больнице, в отделении нейрохирургии. Пострадавшего ждет длительное лечение, сообщила на своей странице в Facebook Светлана Шеповалова.

    Фото со страницы Светланы Шеповаловой в facebook
    Ветерана АТО избили под Киевом

    "Преступники избили до полусмерти Александра, украли кошелек, удостоверение инвалида войны, сняли цепочку с крестиком и оставили ветерана в бессознательном состоянии истекать кровью", – написала она.

    По данным Шеповаловой, в ограблении и избиении ветерана АТО участвовали трое мужчин, двое из них местные, один – из Донецкой области.

    "Все трое знали, чем занимается Александр, где служил и что инвалидность получил в результате контузий. Все трое задержаны. Мы будем внимательно следить за ходом следствия", – добавила она.

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