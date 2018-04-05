Порошенко сообщил, когда закончится АТО

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится в мае, произойдет смена формата военной операции в регионе.

"Дата завершения АТО будет в мае, мы переходим к другому формату обороны государства", — сказал Порошенко в четверг во время общения с журналистами.

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Он напомнил, что Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому внедряются "более новые меры по применению вооруженных сил".

"Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства", — отметил Порошенко, подчеркнув, что "порох надо держать сухим".

Киев не признает ДНР и ЛНР и считает территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.