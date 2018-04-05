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    Порошенко сообщил, когда закончится АТО

    (обновлено: )105719
    По словам Петра Порошенко, дата завершения АТО будет в мае. Он напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому внедряются "более новые меры по применению вооруженных сил".
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится в мае, произойдет смена формата военной операции в регионе. 

    Авдеевка после обстрелов. Архивное фото
    Украинское фото
    Как изменит Донбасс смена формата АТО? Прогноз эксперта

    "Дата завершения АТО будет в мае, мы переходим к другому формату обороны государства", — сказал Порошенко в четверг во время общения с журналистами.

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    Он напомнил, что Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому внедряются "более новые меры по применению вооруженных сил".

    "Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства", — отметил Порошенко, подчеркнув, что "порох надо держать сухим".

    Киев не признает ДНР и ЛНР и считает территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.

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