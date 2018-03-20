Как изменит Донбасс смена формата АТО? Прогноз эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко в пятницу в ходе поездки в Луганскую область посетил прифронтовые населенные пункты Золотое и Катериновка. В ходе визита в Краматорск президент представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Он также заявил, что формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил, а руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возложено на командующего ОС.

Новое назначение в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Голос Столицы Директор института информационного общества Ярослав Павловский. Архивное фото

Порошенко відвідав Донеччину і Луганщину, де зробив низку заяв. Так, призначено командувача об'єднаних сил — це генерал-лейтенант Сергій Наєв, що Ви знаєте про нього?

— По-перше, призначення — ротаційне, тобто попередній керівник був призначений на півроку, Наєв був призначений на рік. Ми знаємо, що це досить успішний бойовий генерал. Він був заступником керівника Генштабу. До того очолював один з секторів оборони на фронті, і, наскільки я встиг помітити, не зважаючи на намагання розповсюдити інформацію про цього генерала, нібито в нього є родичі в Криму, ще якісь моменти, я поспілкувався з людьми, думці яких я довіряю, військових, і вони говорять, що це — досить толкова людина, яка цим займається професійно.

В пресі були повідомлення, що він — штабіст. Що це означає?

— Які можуть бути інші варіанти? Всі інші кандидати так само були представники Генштабу. Наєв — бойовий генерал, ще раз повторюю. Бійці про нього відзиваються досить позитивно, люди, які знають його, і він точно не штабіст, який папірці перекладає. Тому людина — точно на своєму місці. Нібито. Побачимо, як буде пізніше.

Президент заявив про завершення АТО на Донбасі і що формат змінюється на операцію об'єднаних сил. Що відбуватиметься далі?

— Що стосується адміністрування військових процесів на прифронтовій території, то, звісно, цей закон був потрібен. Він починає діяти. Раніше формально яка була ситуація? Проведення АТО координувала безпосередньо СБУ і формально саме СБУ була на чолі цієї ситуації. Військові, так би мовити, тільки виконували певні свої повноваження в рамках того, що їм нав'язало СБУ. Нібито воно так мало бути за логікою. Сьогодні, коли змінений цей статус, коли ми говоримо про те, що об'єднуване командування підпорядковується військовим, то значно простіше відбувається процес координації, адміністрування всіх цих процесів. Кожен з нас, напевно, стикався з роботою бюрократичного апарату. Можливо, хтось стикався з роботою бюрократичного апарату у військовій сфері. Це жахлива, складна ситуація, і тому, чим менше таких забобон і заборон, пов'язаних просто із невідповідністю статусу, тим краще.

Чи відбуватиметься все так, як заплановано?

— Побачимо по перших діях. Наскільки мені встигли розповісти, формується досить цікава команда, яка з ним поїде, тобто, Ви ж розумієте, це ж не одна людина заступає на пост, а відбувається ротація цілої команди і там можуть бути досить цікаві наслідки.

16 березня минає чотири роки від так званого референдуму в Криму, з цього приводу відбулось спецзасідання Радбезу ООН. Напередодні західні партнери України зробили низку заяв на її підтримку. Які дії за ці чотири роки було зроблено офіційним Києвом в напрямку Криму?

— Головна теза, яку я б хотів би зараз озвучити — це те, що позиція по Криму сьогодні, українська і зовнішня, дуже важлива в контексті майбутніх виборів президента Росії, тому що ми розуміємо, що на цих виборах будуть голосувати всі регіони, в тому числі Крим, і, відповідно, позиція має полягати в тому, що президент обраний нелегітимним чином, а якщо буде голосувати, враховуватись голоси Криму, який є частиною України, то під сумнівом взагалі буде весь процес обрання президента Росії.

Якщо наші зовнішні партнери поставлять, сформулюють свою позицію досить жорстко, це буде досить показовим. Я розумію, що росіян це, напевно, не зупинить, тільки більше мотивує і без того мотивованого виборця Володимира Путіна, але для політичних еліт, в тому числі російських, тому що вони не обмежуються виборами в Тамбові, а є ще люди, які періодично їздять за кордон і тримають за кордоном капітали, такі знаки будуть досить цікавими і показовими.

Західний світ висловив підтримку Україні, що саме вибори в Криму легітимними не визнаватимуть. Які наслідки від цього можуть бути?

— Наслідки… я кожен раз чую такі зауваження, та для РФ — що там ті санкції? Вони можуть собі мандарини трощити тракторами, тому що у них — сильний внутрішній ринок, вони орієнтуються на внутрішнього споживача. Це все я не скажу, що відмазки, але це — напівправда, тому що, насправді, глобальний світ сьогодні, глобальна економіка, процеси глобальні, офшорні зони не просто так існують, у них зберігається основна частина російського капіталу, і коли будуть на правду працювати, в повній мірі, на повну потужність санкції, це відчувається.

Вже сьогодні це відчувається російською політичною фінансовою елітою, і говорити про те, що пересічний виборець не відчуває ці санкції, це також неправда, тому що грошова одиниця не настільки стабільна, є проблеми при цьому. Інша справа, що росіяни звикли жити традиційно, якщо ми подивимось на всю історію російської державності: чим більше зовнішнього тиску, тим більше вмотивований російський внутрішній виборець. Тому вони за таких умов, звісно, звикли працювати. Але те, що держава і економіка це відчуває, це факт. Сподіватись на те, що Європа і західний світ більш жорстко сформулює своє ставлення в контексті майбутніх президентських виборів і саме в Криму, у нас також є шанси. Ми можемо на це сподіватись. Я думаю, що заяви досить жорсткі будуть лунати в подальшому.

Чи в правильному напрямку рухається Україна для повернення Криму?

— Що я можу сказати? Звісно, найпростіший варіант сказати, що якби ми рухались в правильному напрямку, ми б уже повернули Крим. Відповідь така: очевидно, вжито не всіх можливих заходів. Чи можна було б вжити, в принципі, більше, ніж вживалось сьогодні, також важко сказати. Хочеться сказати, що, напевно, можна було б вжити значно більш послідовні дії, значно ефективніші, бути більш активним в зовнішній політиці, в інформаційному середовищі. Можливо, але історія "не терпит сослагательных наклонений", це перший момент. Другий момент. Ми багато разів мали розмову на рівні інтелектуальної дискусії між різними представниками лідерів громадської думки. Виходимо на досить цікавий такий показник, що якщо ми хочемо, щоб наші тези, тези новітнього українського суспільства сприймались адекватно або нашими опонентами, або тими, хто сьогодні до нас придивляється, варто зосередитись на внутрішніх реформах: економічних, соціальних, адміністративних, політичних, тощо, з тим, щоб продемонструвати, що під тиском Росії ми не тільки прогнулись якимось чином, а здатні проводити ефективні соціальні, економічні реформи і покращити життя сьогодні. Відповідно, пересічний зрадофіл, який живе, наприклад, в Криму, голосує тоді — за референдум, сьогодні — за Путіна, він може банально оцінити рівень життя в Криму за часів Путіна і рівень життя в Україні за часів без Януковича, і він тоді скаже: так, справді, там краще, давайте переглянемо свою позицію. Це — примітивно. Це — не одноразова дія якась. Ментальність людини змінюється, якщо вона взагалі здатна до змін, тривалий період часу, але, принаймні, такі механізми мають бути задіяні.

Напомним, политолог Василий Мокан в эфире "ГС" заявил, что формат АТО полностью себя исчерпал. По его словам, АТО — это молниеносная операция, которая не может тянуться годами.