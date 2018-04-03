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    Общество

    Бойца АТО жестко раскритиковали за фото с ярко одетыми подростками

    (обновлено: )46471
    АТОшник Петр Батькивский своим фото и ироничной подписью к нему серьезно разозлил многочисленных пользователей, которые встали на защиту парней.
    Скандальный пост Петра Батькивского
    Facebook Петро Батьківський

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Украинский военнослужащий Петр Батькивский опубликовал в соцсети снимок на фоне двух ярко одетых подростков, иронично спросив у своих подписчиков, "Какие будут комментарии", однако вместо одобрения нарвался на шквал критики. 

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    АТОшник серьезно разозлил многочисленных пользователей, которые встали на защиту парней.

    "Нашел, чем гордиться!" "Чувак, ты уверен, что страну не перепутал?" "Тебе тогда нужно за "ДНР" быть", "Стилист совковый", "Я в шоке, сколько злости, ненависти", "Нормальные пацаны", "Какое е*анное дно, дикари в пикселе унижают детей. На себя посмотрите, с кем вы воевать собрались посреди города?" "Чувак, мне тебя даже немного жаль. Иди себе в офлайн, бей людей за внешний вид, делай, как привык", — пишут комментаторы.

    Facebook
    Комментарии под фото военного на фоне подростков
    Facebook
    Комментарии под фото военного на фоне подростков

    Однако неприятная история на этом не закончилась. Позже к дискуссии подключилась волонтер Анастасия Николаева, заявившая, что ее 15-летний сын последние четыре года готовит для бойцов ВСУ "витаминные согревающие смеси" при этом тоже может надеть "розовые штаны". 

    Facebook пользователя Мартин Брест
    Фото бойца АТО на фоне подростков и комментарий волонтера

    Женщина уточнила в воем Facebook, что не является матерью одного из парней, но хотела продемонстрировать, что внешний вид человека далеко не все говорит о нем.

    Facebook Denys Shyshlakov
    Фотожаба на Петра Батькивского

    В итоге военнослужащий Петр Батькивский удалил скандальное фото из Facebook. 

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