Бойца АТО жестко раскритиковали за фото с ярко одетыми подростками

Facebook Петро Батьківський

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Украинский военнослужащий Петр Батькивский опубликовал в соцсети снимок на фоне двух ярко одетых подростков, иронично спросив у своих подписчиков, "Какие будут комментарии", однако вместо одобрения нарвался на шквал критики.

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АТОшник серьезно разозлил многочисленных пользователей, которые встали на защиту парней.

"Нашел, чем гордиться!" "Чувак, ты уверен, что страну не перепутал?" "Тебе тогда нужно за "ДНР" быть", "Стилист совковый", "Я в шоке, сколько злости, ненависти", "Нормальные пацаны", "Какое е*анное дно, дикари в пикселе унижают детей. На себя посмотрите, с кем вы воевать собрались посреди города?" "Чувак, мне тебя даже немного жаль. Иди себе в офлайн, бей людей за внешний вид, делай, как привык", — пишут комментаторы.

Facebook Комментарии под фото военного на фоне подростков

Facebook Комментарии под фото военного на фоне подростков

Однако неприятная история на этом не закончилась. Позже к дискуссии подключилась волонтер Анастасия Николаева, заявившая, что ее 15-летний сын последние четыре года готовит для бойцов ВСУ "витаминные согревающие смеси" при этом тоже может надеть "розовые штаны".

Facebook пользователя Мартин Брест Фото бойца АТО на фоне подростков и комментарий волонтера

Женщина уточнила в воем Facebook, что не является матерью одного из парней, но хотела продемонстрировать, что внешний вид человека далеко не все говорит о нем.

Facebook Denys Shyshlakov Фотожаба на Петра Батькивского

В итоге военнослужащий Петр Батькивский удалил скандальное фото из Facebook.

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