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    Полицейских из Тернополя отправят в АТО за танцы под Газманова

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (607)

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    Начальник Управления Национально полиции Украины в Тернопольской области заявил, что его подчиненные "ошибку поняли и отправляются в АТО" с 31 марта на два месяца.
    Работники Управления Нацполиции в Тернопольской области танцевали под песню Газманова Офицеры
    Фото Телеканал ІНТБ

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники тернопольской полиции, которые танцевали под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры", будут отправлены в зону спецоперации в Донбассе, заявил глава Управления Нацполиции в Тернопольской области Александр Богомол.

    Ранее в Тернополе опубликовали видеозапись, как группа правоохранителей и бывших участников АТО танцует в кафе под музыку Газманова и слова "За Россию и свободу до конца" и "офицеры-россияне".

    По словам Богомола,  во время празднования дня рождении одна из гостей заказала украинскую версию песни, однако прозвучало другое исполнение. По словам главы управления Нацполиции, его подчиненные "ошибку поняли и отправляются в АТО".

    "Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы", – написал Богомол в Facebook.

    Он также добавил, что по факту неэтичного поведения работников полиции проводят служебное расследование.

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    Ранее Тернопольский горсовет запретил в общественном транспорте, заведениях общепита, развлекательных центрах и других общественных местах города звучание русской музыки, исполнители или создатели которой своими действиями создают угрозу национальной безопасности Украины. В список запрещенных исполнителей попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Иосиф Пригожин и Валерия, Михаил Боярский, Николай Расторгуев,Григорий Лепс и другие.

    Также в Тернополе запрещено использовать на вывесках слова "Россия", "Российская Федерация" и "Москва".

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