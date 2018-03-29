Полицейских из Тернополя отправят в АТО за танцы под Газманова

Фото Телеканал ІНТБ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники тернопольской полиции, которые танцевали под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры", будут отправлены в зону спецоперации в Донбассе, заявил глава Управления Нацполиции в Тернопольской области Александр Богомол.

Ранее в Тернополе опубликовали видеозапись, как группа правоохранителей и бывших участников АТО танцует в кафе под музыку Газманова и слова "За Россию и свободу до конца" и "офицеры-россияне".

По словам Богомола, во время празднования дня рождении одна из гостей заказала украинскую версию песни, однако прозвучало другое исполнение. По словам главы управления Нацполиции, его подчиненные "ошибку поняли и отправляются в АТО".

"Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы", – написал Богомол в Facebook.

Он также добавил, что по факту неэтичного поведения работников полиции проводят служебное расследование.

Читайте также: Культурная боль патриота. Звезды-"зрадники" покоряют РФ

Ранее Тернопольский горсовет запретил в общественном транспорте, заведениях общепита, развлекательных центрах и других общественных местах города звучание русской музыки, исполнители или создатели которой своими действиями создают угрозу национальной безопасности Украины. В список запрещенных исполнителей попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Иосиф Пригожин и Валерия, Михаил Боярский, Николай Расторгуев,Григорий Лепс и другие.

Также в Тернополе запрещено использовать на вывесках слова "Россия", "Российская Федерация" и "Москва".