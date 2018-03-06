Культурная боль патриота. Звезды-"зрадники" покоряют РФ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

От кумиров до "предателей"

Тема выступлений украинских артистов в России уже давно перешла в политическую плоскость, став крайне болезненной в Украине.

Добавляют масла в огонь и украинские радикалы, которые периодически срывают и блокируют концерты звезд-"зрадников". Однако кто в итоге от этого выигрывает — вопрос риторический.

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Сами артисты утверждают, что они "вне политики", оправдываются тем, что, выступая перед россиянами, наоборот, пытаются наладить мосты между странами. Другие откровенно говорят: это шоу-бизнес, а украинский рынок не дает возможностей для раскрутки и заработка. При этом в ответ задаются вопросом: чем артисты отличаются от остальных украинцев, ездящих в Россию на заработки?

"Вы же понимаете, что гастрольная деятельность в Украине слабенькая, в связи материальным положением в стране. В Украине они больших денег не заработают. Да, можно, в принципе, безбедно жить на те гонорары, которые они получают в России и других странах мира, Европы, куда у них есть возможность ездить. Потому что вышка самая большая, извините, — РТРовская, ОРТеровская и РентТиВишная, и все это там, в Москве, хочешь ты этого или нет. Если ты там показываешься, то у тебя есть гастроли по всем странам СНГ, в Израиле, и в Америке и так далее. Вот и все", — отмечал народный артист Украины Павел Зибров.

Популярность в РФ растет

Вместе с тем, в последнее время складывается парадоксальная ситуация. Пока радикалы третируют украинских звезд в Украине, срывая их концерты, популярность последних в России стремительно растет. Им отдают вечерние праймы на телеканалах, номинируют в различных премиях, приглашают на концерты и самое главное — этим дают зарабатывать многотысячные гонорары, которые с украинскими заработками нечего и сравнивать.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн обратил внимание, что в чате на российском телеканале MTV в первой пятерке — четыре исполнителя из Украины. Среди них, в частности: 5. Алексеев; 4. Совместная работа "Холодно" в исполнении ЭММА М, Мари Краймбрери (наша соотечественница), Lx24, Luxor с женской партией на батьківській мові!; 2. Quest Pistols Show; 1. Монатик.

"Отакой, малята, русский чат)))", — пишет он у себя в Facebook.

Также в топе самых популярных украинских певиц на российском звездном Олимпе — Ани Лорак и Светлана Лобода.

На днях, 4 марта, они получили очередные награды на российской музыкальной премии "ЖАРА MUSIC AWARDS". Ани Лорак получила премию в номинации "Певица года", а Светлана Лобода — "Песню года" за лучшую композицию. По мнению россиян, лучшей стала песня "Случайная".

Кроме них, на вручение российских наград приехали украинские исполнительницы Настя Каменских и Вера Брежнева.

Напомним, в прошлом году Лобода победила на российском фестивале "Песня года", став лучшей певицей года в России. Правда, сама Лобода тогда не опубликовала ни одного фото с мероприятия.

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В субботу, 3 марта 2018 года, Ани Лорак дала шоу в московском "Олимпийском", которое "Комсомольская правда" описала, как "круче и дороже, чем даже шоу Мадонны".

Фото КП Крым Сольное шоу Ани Лорак

Свое новое шоу "Дива" Ани Лорак повезла по миру не из родного Киева, а начала с премьеры в Минске, потом был Санкт-Петербург и "Олимпийский" в Москве. Представление прошло при полном аншлаге. Певица летала на "живой люстре", пела в прозрачной ванной и даже появлялась в гигантском бокале для мартини.

Ани Лорак/Instagram Ани Лорак на сцене

Увидеть новое шоу певицы пришел почти весь российский певческий бомонд — Дима Билан, Стас Михайлов с супругой, Валерия и Иосиф Пригожин, Любовь Успенская, Тимур Родригез. Особое внимание было уделено сидевшему в первом ряду Филиппу Киркорову. Посетил концерт певицы и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой.

Стал достаточно популярным в России и "лучший певец Украины" по версии премии M1 Music Awards Дима Монатик (MONATIK). В конце января 2018 года он снялся в рекламном ролике российского мобильного оператора "Мегафон" и сразу оказался в эпицентре скандала.

Певца в Украине сразу же обвинили в предательстве.

Но уже в начале февраля стало известно, что украинского певца ожидают 4 февраля с концертами в России.

Как писал "Обозреватель", шоу-программа Монатика была заявлена в афише московского клуба Soho Rooms. Однако после поднявшегося в СМИ шума, в пресс-службе музыканта эту информацию опровергли.

Представители певца утверждали, что все рекламы — фейк и не имеют никакого отношения к исполнителю.

Судя по всему, после того, как информация попала в украинские СМИ, концерты Монатика в Москве и правда не состоялись. Однако на следующий день на страницах российских изданий сообщили о том, что СБУ запретила певцу покидать пределы Украины.

Мнение

Комментируя нападки из-за выступлений украинских звезд в России, киевский журналист Вячеслав Чечило иронично отмечает, что сегодня у многих — странное понимание "патриотизма".

"Когда человек уезжает собирать клубнику в Польшу в рабских условиях - он патриот. Когда человек уезжает в Россию заниматься любимым делом и зарабатывать миллионы — он предатель". Не перепутайте", — пишет Чечило у себя в Facebook.

По материалам из открытых источников интернет