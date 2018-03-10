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    Светлана Лобода

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
    Певица Светлана Лобода
    Лобода беременна от солиста Rammstein - СМИ
    10:59 05.03.2018
    1883
    По информации издания, что певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности. Лобода и Линдеманн познакомились в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку.
    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    Скандальная украинская звезда поздравила мужчин с 23 февраля
    13:48 23.02.2018
    6408
    Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram. Под фото с дочерью певица написала: "С праздником, дорогие мужчины".
    Светлана Лобода
    Лободу упрекнули в стиле Кардашьян
    18:57 12.02.2018
    1098
    Светлана Лобода разместила в соцсети два новых снимка, на которых она запечатлена в голубом наряде. Одна из подписчиков посоветовала звезде вернуть прическу, так как нынешняя похожа на стиль Кардашьян.
    Светлана Лобода
    Лобода откровенно рассказала о сексе втроем и романе со знаменитостью
    11:28 01.02.2018
    4640
    Блиц-опрос на российском радио заставил известную певицу признаться, что у нее был роман с другой знаменитостью, а также что она занималась любовью уже на первом свидании.
    Светлана Лобода
    Лобода поделилась снимком с отдыха
    04:57 09.01.2018
    991
    Светлана Лобода выложила в социальной сети снимок, сделанный, по ее словам, дочерью Евой. На нем певица в коротком платье запечатлена на фоне пальм.
    Светлана Лобода уронила микрофон, выступая вживую на Авторадио
    К черту микрофон: Светлана Лобода оконфузилась на российском радио 
    13:16 29.12.2017
    1543
    Украинская певица второй раз за последнее время уронила микрофон во время выступления. "Это стало доброй традицией", - отшучивается певица в социальных сетях.
    Вера Брежнева и Светлана Лобода
    Лобода и Брежнева взорвали сеть совместным дефиле
    07:58 12.12.2017
    3864
    Певицы разместили в своих аккаунтах в социальной сети Instagram одинаковое видео, на котором они дефилируют вместе в шикарных нарядах. Подписчики активно обсуждают их внешний вид.
    Светлана Лобода
    С Лободой случился казус на московской сцене 
    18:07 07.12.2017
    5395
    Во время исполнения песни "Твои глаза" в Москве Светлана Лобода уронила микрофон, который полетел в зрителей. Фотограф среагировал и успел забросить его на сцену.
    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    Лобода стала лучшей певицей года в России
    20:47 03.12.2017
    1694
    Известная российская певица Валерия сообщила, что украинская артистка Светлана Лобода победила на российском фестивале "Песня года" в номинации "Певица года".
    Светлана Лобода
    Ани Лорак и Лобода получили новые награды в России
    11:03 01.12.2017
    1583
    Лобода позировала в красном кимоно, а Ани Лорак – в черном наряде. Вручение состоялось в четверг в российской столице. Соответствующие снимки появились на странице Instagram "Нового радио".
    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    Лобода в золотом и очках вызвала бурное обсуждение в соцсети
    20:22 17.11.2017
    1537
    В описании к снимку Светлана Лобода написала, что никогда не мечтала о принце, а следовала пожеланиям матери много работать, чтобы стать "большой артисткой, а не просто необразованной певичкой".
    Певица Ани Лорак на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
    Лобода, Лорак и Барских получили награды в России
    09:54 13.11.2017
    1440
    Украинские артисты получили премию "Золотой граммофон", торжественная церемония которой состоялась в воскресенье на сцене Кремлевского дворца. В их числе - Лобода, Лорак, Брежнева и Барских.
    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    Стали известны самые востребованные украинские артисты на российском ТВ
    14:33 02.11.2017
    2913
    Ожидается, что в новогоднюю ночь зрители российского ТВ увидят на своих экранах Ани Лорак и Светлану Лободу, группу "Грибы", а также других артистов.
    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    Лобода сделала скандальное заявление об Украине и России
    18:12 26.10.2017
    85619
    Известная украинская певица Светлана Лобода заявила, что для нее нет разницы между Украиной и Россией, так как все славяне и все одной крови.
    Светлана Лобода с матерью Натальей
    Доездилась. Мама скандальной певицы Лободы больше не депутат
    11:23 28.09.2017
    4128
    Мама певицы Светланы Лободы лишена депутатского мандата Ирпенского горсовета из-за скандала с поездкой в Москву на шоу "Пусть говорят".
    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    Популярная украинская певица стала ведущей на российском ТВ
    10:00 01.09.2017
    2557Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По информации Светланы Лободы в Instagram, в субботу в 21:00 на российском телеканале МУЗ-ТВ украинская певица LOBODA представит программу "10 Sexy".
    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    Организаторы отменили концерт Лободы в Одессе из-за "прямых угроз"
    23:18 15.08.2017
    673
    По словам организатора концерта, бизнесмена Артема Вознюка, "практически с момента начала рекламной кампании стали поступать прямые угрозы устроить беспорядки и свезти в Одессу группы иногородних для совершения противоправных действий"
    Светлана Лобода
    В Одессе остановлена продажа билетов на концерт Лободы
    23:53 04.08.2017
    526
    По словам одного из участников митингов против выступления Лободы в Одессе Сергея Стерненко, организаторы концерта утверждают, что билеты закончились. Сам активист убежден, что они решили отказаться от выступления из-за общественного резонанса.
    Губернатор Одесской области Максим Степанов
    Губернатор Одесской области о концерте Лободы: ей наплевать на Украину
    08:14 04.08.2017
    1780Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Губернатор Максим Степанов заявил, что деньги Светланы Лободы от заработка на концертах в России оказались "превыше Украины". По его словам, концерт исполнительницы запрещать нельзя, однако важна нравственная позиция.
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    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    Скандальная украинская звезда поздравила мужчин с 23 февраля
    13:48 23.02.2018
    6408
    Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram. Под фото с дочерью певица написала: "С праздником, дорогие мужчины".
    Певица Светлана Лобода
    Лобода беременна от солиста Rammstein - СМИ
    10:59 05.03.2018
    1883
    По информации издания, что певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности. Лобода и Линдеманн познакомились в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку.
    Ани Лорак с Дмитрием Песковым, его женой Татьяной Навкой, Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной
    Культурная боль патриота. Звезды-"зрадники" покоряют РФ
    16:57 06.03.2018
    1241
    От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
    Светлана Лобода
    Лободу упрекнули в стиле Кардашьян
    18:57 12.02.2018
    1098
    Светлана Лобода разместила в соцсети два новых снимка, на которых она запечатлена в голубом наряде. Одна из подписчиков посоветовала звезде вернуть прическу, так как нынешняя похожа на стиль Кардашьян.
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