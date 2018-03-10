От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
Светлана Лобода разместила в соцсети два новых снимка, на которых она запечатлена в голубом наряде. Одна из подписчиков посоветовала звезде вернуть прическу, так как нынешняя похожа на стиль Кардашьян.
По словам организатора концерта, бизнесмена Артема Вознюка, "практически с момента начала рекламной кампании стали поступать прямые угрозы устроить беспорядки и свезти в Одессу группы иногородних для совершения противоправных действий"
По словам одного из участников митингов против выступления Лободы в Одессе Сергея Стерненко, организаторы концерта утверждают, что билеты закончились. Сам активист убежден, что они решили отказаться от выступления из-за общественного резонанса.
Губернатор Максим Степанов заявил, что деньги Светланы Лободы от заработка на концертах в России оказались "превыше Украины". По его словам, концерт исполнительницы запрещать нельзя, однако важна нравственная позиция.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
Светлана Лобода разместила в соцсети два новых снимка, на которых она запечатлена в голубом наряде. Одна из подписчиков посоветовала звезде вернуть прическу, так как нынешняя похожа на стиль Кардашьян.
В Одессе представители ряда патриотических организаций митингуют у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требуют остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины.
В Чернигове националисты предприняли попытку сорвать концерт певицы Светланы Лободы. Сначала они требовали от властей отменить его из-за гастролей певицы в РФ, потом устроили так называемый "коридор позора" для зрителей, которые шли на мероприятие.