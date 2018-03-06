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    Культура

    Лорак дала сольник в Москве и засветилась с пресс-секретарем Путина

    (обновлено: )468100
    На сольном концерте украинской певицы Ани Лорак в Москве присутствовали так же и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Пеской с женой.
    Ани Лорак
    anilorak

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ани Лорак дала большой сольный концерт в Москве на СК "Олимпийском".

    Послушать и поздравить Лорак пришел весь светский бомонд Москвы.

    Присутствовали так же и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Пеской с женой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

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    Ани Лорак с Дмитрием Песковым, его женой Татьяной Навкой, Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной

    Как призналась сама Лорак в инстаграме, о таком шоу она мечтала всю жизнь.

    "Один из самых счастливых дней в моей жизни. DIVA — шоу моей мечты, над которым мы работали целый год. Спасибо моей семье – родителям, моему мужу и дочери Софии. Спасибо @fkirkorov (Филипп Киркоров — Ред), который еще в 2008 году, на конкурсе "Евровидение", впервые назвал меня дивой. Я и подумать не могла, что спустя 10 лет именно так будет называться мое шоу", — написала Лорак.

    Ранее сообщалось, что Ани Лорак вернулась в Киев, после возвращения она начала подготовку к своему новому шоу. Фотографию из гримерки Ани опубликовала в своем Instagram.

    Напомним, что ранее Лорак провела серию выступлений в России. Там она исполнила главную женскую партию в ледовом шоу "Руслан и Людмила", мировая премьера которого состоялась в Москве.

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