Лорак дала сольник в Москве и засветилась с пресс-секретарем Путина

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ани Лорак дала большой сольный концерт в Москве на СК "Олимпийском".

Послушать и поздравить Лорак пришел весь светский бомонд Москвы.

Присутствовали так же и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Пеской с женой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

rr_photo Ани Лорак с Дмитрием Песковым, его женой Татьяной Навкой, Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной

Как призналась сама Лорак в инстаграме, о таком шоу она мечтала всю жизнь.

"Один из самых счастливых дней в моей жизни. DIVA — шоу моей мечты, над которым мы работали целый год. Спасибо моей семье – родителям, моему мужу и дочери Софии. Спасибо @fkirkorov (Филипп Киркоров — Ред), который еще в 2008 году, на конкурсе "Евровидение", впервые назвал меня дивой. Я и подумать не могла, что спустя 10 лет именно так будет называться мое шоу", — написала Лорак.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак вернулась в Киев, после возвращения она начала подготовку к своему новому шоу. Фотографию из гримерки Ани опубликовала в своем Instagram.

Напомним, что ранее Лорак провела серию выступлений в России. Там она исполнила главную женскую партию в ледовом шоу "Руслан и Людмила", мировая премьера которого состоялась в Москве.