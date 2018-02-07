Новости Instagram: Лорак показала бедра, а Ротару - бунгало на Мальдивах

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Народные артистки Украины София Ротару и Ани Лорак поделились со своими подписчиками в Instagram новыми фотографиями.

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София Ротару, за страницей которой следят почти 68 тысяч пользователей, показала отдых на Мальдивах и пожелала всем "душевного тепла и любви".

София Ротару/Instagram София Ротару на Мальдивах

В ответ поклонники пожелали Ротару хорошего отдыха и в очередной раз восхитились неувядающей красотой знаменитости.

София Ротару/Instagram София Ротару на Мальдивах

В свою очередь Ани Лорак поделилась кадрами репетиции нового шоу. Подписчики, которых у певицы более 3,6 миллиона, отреагировали множеством комментариев. Среди них: "Потрясающий профессионализм)", "Красива телом и душой!", "Орех хороший", "Божественная", "Ты лучшая".

Ани Лорак/Instagram Ани Лорак на сцене

Ранее пользователи активно обсуждали певицу Настю Каменских в кружевном белье и в образе "дикой кошечки".