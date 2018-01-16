Ани Лорак вернулась в Киев после выступлений в России

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Знаменитая украинская певица Ани Лорак вернулась в Киев, после возвращения она начала подготовку к своему новому шоу.

Фотографию из гримерки Ани опубликовала в своем Instagram.

Напомним, что ранее Лорак провела серию выступлений в России. Там она исполнила главную женскую партию в ледовом шоу "Руслан и Людмила", мировая премьера которого состоялась в Москве.

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Кроме того, вместе со Светланой Лободой Ани получила награды российского "Нового радио" под названием "Высшая лига".

В предыдущий раз Ани Лорак выступала в Киеве в ноябре 2017 года. Тогда она вышла на сцену дворца "Украина" во время концерта в честь 15-летия Freedom Ballet. Ей аплодировали стоя.