наверх
16.01.201814:33
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Культура

    Ани Лорак вернулась в Киев после выступлений в России

    (обновлено: )836110
    Знаменитая певица решила вернуться на родину для подготовки к будущему шоу. Ани Лорак ранее выступала в Москве, где была награждена одним из российских радио.
    Ани Лорак готовится к новому шоу в Киеве
    Фото Instagram Ани Лорак

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Знаменитая украинская певица Ани Лорак вернулась в Киев, после возвращения она начала подготовку к своему новому шоу.

    Фотографию из гримерки Ани опубликовала в своем Instagram.

    Напомним, что ранее Лорак провела серию выступлений в России. Там она исполнила главную женскую партию в ледовом шоу "Руслан и Людмила", мировая премьера которого состоялась в Москве.

    Смотрите также: Мексиканские каникулы Ани Лорак

    Кроме того, вместе со Светланой Лободой Ани получила награды российского "Нового радио" под названием "Высшая лига".

    В предыдущий раз Ани Лорак выступала в Киеве в ноябре 2017 года. Тогда она вышла на сцену дворца "Украина" во время концерта в честь 15-летия Freedom Ballet. Ей аплодировали стоя.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация под радой
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Александр Дубинский
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты