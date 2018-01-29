"Вторая Волочкова". Ани Лорак показала растяжку на шпильках

КИЕВ, 29 янв - РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, разместила на странице в Instagram новое видео.
"Немного растяжки перед занятиями танца!" - подписала она кадры.
Мнения подписчиков разделились: одни хвалили за грациозность, другие - критиковали.
"Вторая Волочкова или даже переплюнула ее".
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"Умничка, просто браво, других слов нет!".
"Что публиковать?! Еле-еле дотягиваете ногу и падаете?! Зачем? Чтобы все поржали?".
"Неимоверно грациозна, браво".
"Нога не дотягивает головы! Сразу уходит вниз! Не задерживаясь!)".
"На шпильке в 10-15 см?))))".
Ранее Лорак отдохнула в Мексике с мужем и дочерью. Поп-звезда активно делилась фотографиями на странице в Instagram, за которой следят более 3,5 миллиона подписчиков. Ее снимки в бикини "лайкнули" десятки тысяч человек.