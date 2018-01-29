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    "Вторая Волочкова". Ани Лорак показала растяжку на шпильках

    (обновлено: )117122
    Певица Ани Лорак выложила новое видео, на котором она показала "растяжку перед занятиями танца". Многие обрушились на звезду с критикой, хотя немало подписчиков похвалили ее.
    Ани Лорак
    Ани Лорак/Instagram

    КИЕВ, 29 янв - РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, разместила на странице в Instagram новое видео.

    "Немного растяжки перед занятиями танца!" - подписала она кадры.

    Мнения подписчиков разделились: одни хвалили за грациозность, другие - критиковали.

    Мексиканские каникулы Ани Лорак с семьей
    instagram.com/anilorak
    Мексиканские каникулы Ани Лорак

    "Вторая Волочкова или даже переплюнула ее".

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    "Умничка, просто браво, других слов нет!".

    "Что публиковать?! Еле-еле дотягиваете ногу и падаете?! Зачем? Чтобы все поржали?".

    "Неимоверно грациозна, браво".

    "Нога не дотягивает головы! Сразу уходит вниз! Не задерживаясь!)".

    "На шпильке в 10-15 см?))))".

    Ранее Лорак отдохнула в Мексике с мужем и дочерью. Поп-звезда активно делилась фотографиями на странице в Instagram, за которой следят более 3,5 миллиона подписчиков. Ее снимки в бикини "лайкнули" десятки тысяч человек.

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