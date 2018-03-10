От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
Известные певицы, которые чаще выступают в России, снялись в программе телеведущей Оксаны Марченко. В частности, по ее словам, Ани Лорак "с большим трепетом помогала команде "Время Строить" в создании нового дома для участников.
Ани Лорак выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена во время выступления на сцене Дворца "Украина". Снимок набрал более 40 тысяч "лайков", но не все одобрили действия певицы.
В концерте, посвященном 15-летию балета Freedom, приняли участие Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Оля Полякова, Злата Огневич, Макс Барских и другие. Имени Ани Лорак в афише мероприятия не было.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
Обладательницей титула "Мисс Россия 2017" и короны стоимостью 1 миллион долларов стала Полина Попова из Свердловской области. Помимо короны победительница получила банковскую карту достоинством 3 миллиона рублей и автомобиль.
В Киеве в четверг вечером перед концертом Ани Лорак в Национальном дворце "Украина" активисты устроили очередную потасовку со стражами порядка. В результате пострадали семь милиционеров. Милиция задержала четырех человек.
Украинская певица Ани Лорак, которая много времени проводит в РФ, толкнула певца Николая Баскова в бассейн. Конфуз произошел в московском деловом центре "Крокус Сити", где открылся бассейн под открытым небом.