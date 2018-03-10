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    Ани Лорак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
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    Украинская певица Ани Лорак
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    1483
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Ани Лорак с Дмитрием Песковым, его женой Татьяной Навкой, Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной
    Культурная боль патриота. Звезды-"зрадники" покоряют РФ
    16:57 06.03.2018
    1242Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
    Ани Лорак
    Лорак дала сольник в Москве и засветилась с пресс-секретарем Путина
    13:48 06.03.2018
    1164
    На сольном концерте украинской певицы Ани Лорак в Москве присутствовали так же и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Пеской с женой.
    Ани Лорак
    Новости Instagram: Лорак показала бедра, а Ротару - бунгало на Мальдивах
    10:29 07.02.2018
    1753
    София Ротару отдыхает на Мальдивах, а Ани Лорак готовится к новому шоу. Поклонники певиц разместили множество комментариев, в которых восхищаются неувядающей красотой Ротару и "хорошим орехом" Лорак.
    Ани Лорак
    "Вторая Волочкова". Ани Лорак показала растяжку на шпильках 
    12:05 29.01.2018
    11376
    Певица Ани Лорак выложила новое видео, на котором она показала "растяжку перед занятиями танца". Многие обрушились на звезду с критикой, хотя немало подписчиков похвалили ее.
    Ани Лорак готовится к новому шоу в Киеве
    Ани Лорак вернулась в Киев после выступлений в России
    11:48 16.01.2018
    1547
    Знаменитая певица решила вернуться на родину для подготовки к будущему шоу. Ани Лорак ранее выступала в Москве, где была награждена одним из российских радио.
    Мексиканские каникулы Ани Лорак с семьей
    Мексиканские каникулы Ани Лорак 
    01:18 14.01.2018
    1045
    Известная певица Ани Лорак отдохнула в Мексике с мужем и дочерью. Поп-звезда активно делилась фотографиями на странице в Instagram, за которой следят более 3,5 миллиона подписчиков.
    Ани Лорак на отдыхе в Мексике
    Из-за откровенных фото в купальнике Ани Лорак заподозрили в увеличении груди
    08:42 13.01.2018
    5927
    Знаменитая украинская певица продолжает нежиться в волнах океана на мексиканском курорте и публиковать фотографии в бикини. Одна из них вызвала неоднозначную реакцию подписчиков Лорак в Instagram.
    Ани Лорак выложила в сети фото в купальнике на пляже в Мексике
    Украинская суперзвезда похвасталась фото в купальнике с пляжа в Мексике
    11:40 10.01.2018
    1041
    39-летняя украинская певица Ани Лорак проводит отпуск с семьей на пляжах в жаркой Мексике. Звезда выложила в Instagram несколько ярких фото отдыха.
    Андрей Данилко и Ани Лорак
    Данилко вступился за Ани Лорак из-за ее выступлений в России
    12:05 05.01.2018
    2149
    Известный украинский артист считает, что если кому-то не нравится концерт Ани Лорак или другого певца, то просто не стоит покупать на него билеты.
    Ани Лорак встретила Новый год с Владимиром Кузьминым
    Ани Лорак записала новогоднее поздравление в платье с глубоким декольте
    09:24 01.01.2018
    3413
    Украинская певица одела откровенное платье, чтобы поздравить поклонников. Оказалось, что она встречала Новый год в компании знаменитого певца.
    Ани Лорак
    Ани Лорак в коротких шортах устроила танцы в гримерке 
    21:07 19.12.2017
    4417
    Одни в очередной раз похвалили Ани Лорак за фигуру, другие - раскритиковали за то, что она "неестественно худая". На кадрах поп-звезда танцует в коротких шортах.
    Певица Ани Лорак
    Ани Лорак в Москве исполнит главную партию в шоу "Руслан и Людмила"
    19:41 07.12.2017
    370
    Украинская певица намерена спеть партию Людмилы, а партию Черномора в мюзикле исполнит российский певец Филипп Киркоров.
    Оксана Марченко и Вера Брежнева
    Ани Лорак и Брежнева стали строителями
    17:00 01.12.2017
    1692
    Известные певицы, которые чаще выступают в России, снялись в программе телеведущей Оксаны Марченко. В частности, по ее словам, Ани Лорак "с большим трепетом помогала команде "Время Строить" в создании нового дома для участников.
    Светлана Лобода
    Ани Лорак и Лобода получили новые награды в России
    11:03 01.12.2017
    1583
    Лобода позировала в красном кимоно, а Ани Лорак – в черном наряде. Вручение состоялось в четверг в российской столице. Соответствующие снимки появились на странице Instagram "Нового радио".
    Ани Лорак во Дворце Украина
    Без хлеба и зрелищ - в топе одни запреты
    09:28 17.11.2017
    2758Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Итак, в Украине вступил в силу закон о запрете гастролей российских артистов, попавших в "черный список" Минкульта. А их там – сотни, и в этом полку все время прибывает.
    Георгий Тука
    Тука о выступлении Лорак в Киеве: мне стыдно за аплодисменты "хохлов"
    01:11 17.11.2017
    4622Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не слишком осторожничал, комментируя неожиданное выступление Ани Лорак о дворце искусств "Украина" в Киеве.
    Ани Лорак во Дворце Украина
    Фото Ани Лорак на киевской сцене вызвало бурное обсуждение в сети
    07:37 16.11.2017
    6794Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Ани Лорак выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена во время выступления на сцене Дворца "Украина". Снимок набрал более 40 тысяч "лайков", но не все одобрили действия певицы.
    Заявление Анастасии Приходько по поводу выступления российских артистов в Украине. Видео
    Жесткая оценка. Приходько прокомментировала выступление Лорак в Киеве 
    00:20 16.11.2017
    4768Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Анастасия Приходько отметила, что "гастролеры", выступающие в РФ, могут ездить в Украину, невзирая на военные действия. Такое безразличие власти, уверена певица, приведет к народным волнениям.
    Ани Лорак. Архивное фото
    Ани Лорак неожиданно выступила в Киеве, сорвав бурные овации
    05:44 15.11.2017
    16561Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В концерте, посвященном 15-летию балета Freedom, приняли участие Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Оля Полякова, Злата Огневич, Макс Барских и другие. Имени Ани Лорак в афише мероприятия не было.
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    Украинская певица Ани Лорак
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    1483
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Ани Лорак с Дмитрием Песковым, его женой Татьяной Навкой, Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной
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    1242
    От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
    Ани Лорак
    Лорак дала сольник в Москве и засветилась с пресс-секретарем Путина
    13:48 06.03.2018
    1164
    На сольном концерте украинской певицы Ани Лорак в Москве присутствовали так же и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Пеской с женой.
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