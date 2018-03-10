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    Мексика

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 725
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    26 летняя венесуэльская модель. Архивное фото
    В Мексике жестоко убили модель, у девушки кислотой сожжено лицо
    07:43 01.03.2018
    492
    По предварительным данным, у девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.
    Актер Рохелио Герра
    Скончался Луис Альберто из сериала "Богатые тоже плачут"
    03:06 01.03.2018
    1411
    Причиной смерти 81-летнего Рохелио Герра стала остановка дыхания. В 2015 году актер перенес тромбоз сосудов головного мозга, в результате чего не мог ходить и говорить.
    Полиция в Мексике
    В Мексике взорвалось казино
    08:56 27.02.2018
    77
    Работник казино, получивший травму, был доставлен в больницу. Он в тяжелом состоянии. Более 70% тела получили ожоги. Причиной взрыва могло стать скопление газа, который воспламенился при проведении сварочных работ.
    Пчелы
    В результате атаки пчел в Мексике пострадали десятки человек
    01:21 25.02.2018
    71
    Всего 24 человека получили повреждения от укусов пчел, среди них - три офицера пожарной охраны, которые работали на месте, сообщила пожарная служба.
    В Мексике взорвался паром с туристами
    В Мексике взорвался паром с туристами, 13 человек ранены
    21:44 21.02.2018
    155
    Причины взрыва пока не установлены, но, скорее всего, речь может идти о технических проблемах на борту, сказала почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.
    Последствия землетрясения в Мексике
    Мировые тренды: землетрясение в Мексике, детали интрижки Трампа
    11:21 17.02.2018
    101
    Мировые СМИ обсуждают первые обвинения спецпрокурора США в расследовании "российского вмешательства" в американские президентские выборы, землетрясение в Мексике и детали интрижки Дональда Трампа.
    Вертолет. Архивное фото
    В Мексике разбился вертолет с главой МВД и губернатором штата
    08:17 17.02.2018
    228
    По информации МВД Мексики, ночью военный вертолет, на котором летели глава МВД Альфонсо Наваррете и губернатор Оахаки Алехандро Мурат, потерпел аварию.
    Люди выбежали на улицу после землетрясения на юге Мексики
    Землетрясение в Мексике. Почти миллион домов остались без электричества
    05:48 17.02.2018
    166
    Генеральный директор федеральной комиссии по электрической энергии страны Хайме Эрнандес сообщил, что "нарушена подача электроэнергии 998 тысячам домов и торговых точек в Мехико, штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос".
    Последствия землетрясения в Мексике
    Мексику трясет. За несколько часов зафиксировано более 120 афтершоков
    04:12 17.02.2018
    174
    В южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитуда толчков составила 7,2. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Почти 60 афтершоков произошло после мощного землетрясения в Мексике
    03:13 17.02.2018
    81
    В южном Мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Мощное землетрясение произошло на юге Мексики
    02:06 17.02.2018
    413
    По данным геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 43 километров. Информация о разрушениях и возможных жертвах пока не поступала.
    Контейнеры с радиоактивными материалами. Архивное фото
    Мексика объявила тревогу из-за похищения "радиоактивного" контейнера
    02:17 10.02.2018
    88
    Контейнер был украден из перевозившего его автомобиля в штате Гуанахуато 8 февраля. Специалисты предупреждают об особо опасном для человеческого здоровья характере груза.
    В Мексике пытались отправить по почте тигренка
    В Мексике пытались отправить по почте тигренка. Фотофакт
    14:18 09.02.2018
    177
    Служебная собака, искавшая контрабанду, с большим подозрением отнеслась к одному пластиковому контейнеру. Вскрыв ящик, люди увидели там маленького хищника.
    Анна Седокова
    Каникулы в Мексике. Сексапильная Седокова побаловала откровенными фото
    15:10 25.01.2018
    804
    Украинская поп-певица Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram откровенное фото, на котором она нежится на мексиканском пляже.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Мощное землетрясение произошло в Мексике
    01:17 20.01.2018
    191
    Магнитуда составила 6,3, эпицентр располагался в 76 км к северо-востоку от города Лорето в штате Нижняя Южная Калифорния. Информации о жертвах не поступало.
    В Мексике дайверы нашли реликвии майя
    Вот это находка! Дайверы в затопленной пещере нашли реликвии майя 
    15:45 17.01.2018
    557
    В Мексике дайверы в затопленной пещере отыскали реликвии майя. Отмечается, что длина подводной пещеры, на которую наткнулись дайверы, может достигать 350 километров.
    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
    У президента и министров Мексики возникли проблемы со зрением
    06:19 15.01.2018
    140
    По данным пресс-службы главы государства, Энрике Пенья Ньето и министры получили сильное раздражение глаз на церемонии открытия Национального центра авиационных технологий.
    Мексиканские каникулы Ани Лорак с семьей
    Мексиканские каникулы Ани Лорак 
    01:18 14.01.2018
    1026
    Известная певица Ани Лорак отдохнула в Мексике с мужем и дочерью. Поп-звезда активно делилась фотографиями на странице в Instagram, за которой следят более 3,5 миллиона подписчиков.
    Ани Лорак на отдыхе в Мексике
    Из-за откровенных фото в купальнике Ани Лорак заподозрили в увеличении груди
    08:42 13.01.2018
    5925
    Знаменитая украинская певица продолжает нежиться в волнах океана на мексиканском курорте и публиковать фотографии в бикини. Одна из них вызвала неоднозначную реакцию подписчиков Лорак в Instagram.
    Ани Лорак выложила в сети фото в купальнике на пляже в Мексике
    Украинская суперзвезда похвасталась фото в купальнике с пляжа в Мексике
    11:40 10.01.2018
    1041
    39-летняя украинская певица Ани Лорак проводит отпуск с семьей на пляжах в жаркой Мексике. Звезда выложила в Instagram несколько ярких фото отдыха.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Актер Рохелио Герра
    Скончался Луис Альберто из сериала "Богатые тоже плачут"
    03:06 01.03.2018
    1411
    Причиной смерти 81-летнего Рохелио Герра стала остановка дыхания. В 2015 году актер перенес тромбоз сосудов головного мозга, в результате чего не мог ходить и говорить.
    26 летняя венесуэльская модель. Архивное фото
    В Мексике жестоко убили модель, у девушки кислотой сожжено лицо
    07:43 01.03.2018
    492
    По предварительным данным, у девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Мощное землетрясение произошло на юге Мексики
    02:06 17.02.2018
    413
    По данным геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 43 километров. Информация о разрушениях и возможных жертвах пока не поступала.
    Вертолет. Архивное фото
    В Мексике разбился вертолет с главой МВД и губернатором штата
    08:17 17.02.2018
    228
    По информации МВД Мексики, ночью военный вертолет, на котором летели глава МВД Альфонсо Наваррете и губернатор Оахаки Алехандро Мурат, потерпел аварию.
    В Мексике пытались отправить по почте тигренка
    В Мексике пытались отправить по почте тигренка. Фотофакт
    14:18 09.02.2018
    177
    Служебная собака, искавшая контрабанду, с большим подозрением отнеслась к одному пластиковому контейнеру. Вскрыв ящик, люди увидели там маленького хищника.
    Последствия землетрясения в Мексике
    Мексику трясет. За несколько часов зафиксировано более 120 афтершоков
    04:12 17.02.2018
    174
    В южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитуда толчков составила 7,2. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.
    Люди выбежали на улицу после землетрясения на юге Мексики
    Землетрясение в Мексике. Почти миллион домов остались без электричества
    05:48 17.02.2018
    166
    Генеральный директор федеральной комиссии по электрической энергии страны Хайме Эрнандес сообщил, что "нарушена подача электроэнергии 998 тысячам домов и торговых точек в Мехико, штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос".
    В Мексике взорвался паром с туристами
    В Мексике взорвался паром с туристами, 13 человек ранены
    21:44 21.02.2018
    155
    Причины взрыва пока не установлены, но, скорее всего, речь может идти о технических проблемах на борту, сказала почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.
    Последствия землетрясения в Мексике
    Мировые тренды: землетрясение в Мексике, детали интрижки Трампа
    11:21 17.02.2018
    101
    Мировые СМИ обсуждают первые обвинения спецпрокурора США в расследовании "российского вмешательства" в американские президентские выборы, землетрясение в Мексике и детали интрижки Дональда Трампа.
    Контейнеры с радиоактивными материалами. Архивное фото
    Мексика объявила тревогу из-за похищения "радиоактивного" контейнера
    02:17 10.02.2018
    88
    Контейнер был украден из перевозившего его автомобиля в штате Гуанахуато 8 февраля. Специалисты предупреждают об особо опасном для человеческого здоровья характере груза.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Почти 60 афтершоков произошло после мощного землетрясения в Мексике
    03:13 17.02.2018
    81
    В южном Мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.
    Полиция в Мексике
    В Мексике взорвалось казино
    08:56 27.02.2018
    77
    Работник казино, получивший травму, был доставлен в больницу. Он в тяжелом состоянии. Более 70% тела получили ожоги. Причиной взрыва могло стать скопление газа, который воспламенился при проведении сварочных работ.
    Пчелы
    В результате атаки пчел в Мексике пострадали десятки человек
    01:21 25.02.2018
    71
    Всего 24 человека получили повреждения от укусов пчел, среди них - три офицера пожарной охраны, которые работали на месте, сообщила пожарная служба.
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