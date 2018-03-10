Работник казино, получивший травму, был доставлен в больницу. Он в тяжелом состоянии. Более 70% тела получили ожоги. Причиной взрыва могло стать скопление газа, который воспламенился при проведении сварочных работ.
Генеральный директор федеральной комиссии по электрической энергии страны Хайме Эрнандес сообщил, что "нарушена подача электроэнергии 998 тысячам домов и торговых точек в Мехико, штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос".
В южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитуда толчков составила 7,2. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитуда толчков составила 7,2. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.
Генеральный директор федеральной комиссии по электрической энергии страны Хайме Эрнандес сообщил, что "нарушена подача электроэнергии 998 тысячам домов и торговых точек в Мехико, штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос".
Работник казино, получивший травму, был доставлен в больницу. Он в тяжелом состоянии. Более 70% тела получили ожоги. Причиной взрыва могло стать скопление газа, который воспламенился при проведении сварочных работ.
Композиции Пола Фуэнтеса представляют собой сюрреалистические композиции с самыми нетривиальными сюжетами: море выплескивается из бокала, девушка отбивает кусок мяса топором из карточки Visa, а бананы растут с карандашными стержнями на концах.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. По последним официальным данным, погибли 225 человек. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди, на месте обрушений продолжаются спасательные работы.
Мексиканская поговорка гласит: "Лучше прожить 5 лет, как царь, чем 50 – как вол". По словам мексиканского философа Хуана Карлоса Айала, эта фраза отражает всю культуру "нарко", укоренившуюся "в колыбели наркоторговли" Мексики.
Большая часть находившихся в салонах людей сумели покинуть место происшествия, получив ранения и ожоги, однако выбраться удалось не всем. Очевидцы утверждают, что погиб зажатый в кабине водить автобуса.
Во время визита, направленного на укрепление коммерческих, научных и культурных связей между странами, Пенья Ньето встретится с заместителем премьер-министра Ником Клегг и председателем Палаты общин (нижней)Джоном Версовым.
В Мексике возобновились митинги родителей пропавших студентов и сочувствующих им. В частности, в городе Сьюдад-Хуарес, в среду, 14 января, прошла акция протеста против визита президента Энрике Пенья Ньето.
В Мексике возобновились протесты. Активисты краской разрисовали здание управления образования города Чильпансинго в штате Герреро. В городе Халала марш протеста устроили представители СМИ, которые требовали освобождения фотокорреспондента Моиса Санчеса.
Беспорядки произошли в ночь на воскресенье в мексиканском городе Чильпансинго, сообщили власти штата Герреро. Беспорядки произошли в ночь на воскресенье в мексиканском городе Чильпансинго, сообщили власти штата Герреро.
Аргентинский арбитр Нестор Питана отменил гол португальца Пепе в игре Кубка конфедераций с Мексикой, воспользовавшись системой видеоповторов. На 22-й минуте мяч влетел в ворота Гильермо Очоа после удара Пепе.
В центре Мехико был поставлен театральный перформанс в память о 43 студентах, похищенных в городе Игуала в 2014 году. 43 участницы постановки были одеты в костюмы Плакальщицы, женского привидения в белой одежде из мексиканского фольклора.
Количество погибших от взрыва на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек возросло в четверг до 35 человек, сообщили власти штата Мехико. Сейчас в больницах остаются 36 пациентов, пострадавших при взрыве, четверо из них - в тяжелом состоянии.
По меньшей мере почти четыре десятка человек погибли в результате проливных дождей и оползней. Причина – тропический шторм “Эрл”, который бушевал на востоке Мексики. Больше всего жертв – в муниципалитете Уаучинанго, это штат Пуэбла.
К моменту выхода на сушу сила урагана достигала пятой, самой разрушительной категории - сила ветра внутри составляла 325 километров в час с порывами до 400 километров, но пока жертв в Мексике не зафиксировано.
Обрушившийся на тихоокеанское побережье Мексики ураган высшей, пятой категории "Патрисия" принес с собой волны, высота которых может достигать восьми метров, сообщает национальная комиссия по водным ресурсам.
Министерство туризма Мексики в пятницу объявило о создании специального комитета, который должен взять на себя координацию работы по защите туристов в связи с надвигающимся на страну самым мощным в истории страны ураганом "Патрисия", сообщило ведомство.
Вулкан, который расположен в 64 км к юго-востоку от Мехико, выбросил в небо столб пепла на высоту 2500 м. Один из самых активных активных вулканов мира за три месяца сделал около четырех десятков "выдохов" пепла и дыма.
Как сообщил национальный координатор службы гражданской обороны латиноамериканской страны Луис Фелипе Пуэнте, в случае выпадения пепла людям рекомендовано использовать защитные маски и укрыть резервуары с водой.
Мексиканские учителя устроили пожар на избирательном участке в штате Оахака. Профсоюз преподавателей пытается сорвать намеченные на 7 июня федеральные выборы в знак протеста против проводимой правительством реформы образования.
Несмотря на это, Иглесиас продолжил концерт, едва кровь была остановлена, хотя помощники советовали ему прекратить выступление.
После окончания концерта Иглесиас отбыл в аэропорт и вылетел в Лос-Анджелес, где его уже осмотрели медики.
В ходе боя между бандитами и федеральной полицией в Мексике в пятницу погибли 49 человек. По данным из неофициальных источников, среди убитых 43 преступника и трое полицейских. Еще пять человек были задержаны прямо на поле боя, трое получили ранения.
Саммит лидеров "Большой двадцатки" проходит в австралийском Брисбене с 15 по 16 ноября. РИА Новости предлагает сравнить основные экономические показатели стран, участвующих в этом международном форуме.