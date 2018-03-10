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    Киев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19134
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    Киев накрыл густой туман. Видео
    Из-за тумана в Киеве видимость на дорогах составляет не более 30 метров 
    02:18 10.03.2018
    52
    В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Как народ не дождался своего президента у памятника Великому Кобзарю 
    23:34 09.03.2018
    486Политический кризис: страна в тупике
    В гости к Кобзарю пришли сотни граждан Украины из разных политических партий и движений, но не только почтить память поэту и художнику, а и высказать свои требования.
    Пожар в Киеве
    Масштабный пожар в ангаре Киева: сгорели четыре автобуса
    21:39 09.03.2018
    160
    Жертв и пострадавших в результате пожара нет. На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек.
    В Киеве жестоко избили нардепа Левченко
    Жестокое избиение депутата. Задержаны семь человек
    17:45 09.03.2018
    1068
    Начато уголовное производство за хулиганство. В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные действия. Семь участников события доставили в управление полиции.
    На акции против застройки в центре Киева
    На акции против застройки в центре Киева женщине сломали ногу
    15:47 09.03.2018
    288
    Как отмечается, местные жители пытались остановить сторонников застройщика, в результате чего завязалась потасовка, в которой одной женщине сломали ногу.
    Савченко на суде у Рубана
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    4932Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Суд над Владимиром Рубаном
    Суд в Киеве арестовал Рубана
    14:25 09.03.2018
    428
    Суд избрал меру пресечения Рубану в виде содержания под стражей на 60 дней без определения размера залога.
    Владимир Рубан в суде Киева
    Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве 
    14:20 09.03.2018
    2228Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    На заседании в Шевченковском суде Киева переговорщик из АТО Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения.
    Владимир Рубан в суде Киева
    "Дело Рубана". Порошенко поручил главе СБУ взять под личный контроль
    14:06 09.03.2018
    397Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Глава государства в ходе встречи с главой СБУ попросил его взять под свой личный контроль дело Рубана: "Даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела".
    Потасовка и "коктейль Молотова": подробности конфликта с Левченко
    13:33 09.03.2018
    1324
    Согласно информации, во время демонтажа гаражей на место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью.
    Владимир Рубан в суде Киева
    Отверг все обвинения. Как Рубану выбирают меру пресечения 
    13:18 09.03.2018
    736Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Рубан отверг все предъявленные ему обвинения: "Из меня делают террориста №1. Я отрицаю все обвинения и у меня есть пояснения".
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    12:33 09.03.2018
    393Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Как пишут СМИ, в зал суда Рубана завели около 12:00. Никаких комментариев со стороны обвинения или стороне защиты пока нет.
    Ситуация у памятника Т.Шевченко в Киеве
    Пришли выразить протест Порошенко. Ситуация у памятника Шевченко в Киеве 
    11:47 09.03.2018
    1191
    В центре Киева в пятницу, 9 марта, правоохранители оцепили территорию парка Шевченко, где должны состояться торжественные мероприятия ко дню рождения Тараса Шевченко с участием президента Петра Порошенко.
    В Киеве жестоко избили нардепа Левченко
    В Киеве жестоко избили нардепа Левченко. Фотофакт
    11:33 09.03.2018
    2025
    Как стало известно, у Левченко может быть химический ожог из-за применения нападавшими газового баллончика. Нардеп был госпитализирован.
    Ситуация у памятника Тараса Шевченко
    Центр Киева в пятницу охраняют более полутысячи правоохранителей
    11:10 09.03.2018
    94
    В центре Киева несут службу более 500 правоохранителей. За порядком, в частности, вблизи парка Шевченко, следят как полицейские, так и нацгвардейцы.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Смерть мужчины в Киеве от ножа в сердце. Полиция рассказала подробности
    10:55 09.03.2018
    584
    Один из свидетелей пытался спасти самоубийцу, а женщина, которая видела все с балкона, сразу вызвала полицию и врачей.
    В Киеве прошел марш за права человека
    Хроника 8 марта: инцидент после марша женщин, арест генерала-переговорщика Рубана
    10:05 09.03.2018
    841
    Странное поздравление украинок с 8 марта от президента, женский марш закончившийся нападением, порча фото Петлюры и Коновальца на выставке в Киеве, арест генерала-переговорщика в обзоре РИА Новости Украина.
    В Киеве активисты прорвались через полицию к памятнику Шевченко
    В Киеве активисты прорвались через полицию к памятнику Шевченко
    09:46 09.03.2018
    1392
    С утра парк Шевченко был окружен полицией, правоохранители пускали внутрь только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия.
    Флаг Украины возле памятника Тарасу Шевченко
    Из-за Тараса Григорьевича. В Киеве перекрывают ряд улиц
    09:15 09.03.2018
    180
    Среди прочего, временно отменены в обоих направлениях остановки троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов № 21, № 114, № 118 на бульваре Т. Шевченко и улице Владимирской.
    В Киеве ножом в сердце убили мужчину
    В Киеве возле Шулявки ножом в сердце убили мужчину
    02:16 09.03.2018
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    По словам знакомого погибшего, они приехали к дому по адресу Машиностроительная, 25. Вскоре окровавленное тело 40-летнего мужчины с ножом в сердце было найдено возле мусорных баков во дворе дома.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    4932
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    В Киеве заплевали Гройсмана и Парубия
    В центре Киева "заплевали" Гройсмана и Парубия
    15:59 20.02.2018
    83418
    Как заявила журналистка, люди встретили политиков криками "Ганьба!", вопросами о том, когда закончат расследование расстрела людей, и даже произошла небольшая потасовка.
    Киевская Ким Кардашьян Алена Омнович
    Киевлянка своими смелыми фото затмила Ким Кардашьян 
    18:08 28.02.2018
    47624
    23-летнюю киевлянку Елена Омович называют украинской Ким Кардашьян. Красавица привлекла внимание более одного миллиона подписчиков в Instagram.
    Владимир Парасюк об убийствах на Майдане. Видео
    Парасюк о том, кому были выгодны массовые убийства на Майдане 
    04:24 08.02.2018
    39675
    Скандальный народный депутат уверен, что больше всего в убийствах митингующих на Майдане Незалежности в Киеве была заинтересована Россия.
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Погромы в Киеве. Мы покажем вам, кто здесь хозяин!
    18:52 18.02.2018
    23191
    Если сторонники Михаила Саакашвили и импичмента президенту Петру Порошенко вели себя в рамках правил, то акции националистов против работы учреждений из РФ получились действительно горячими.
    Виталий Кличко
    Кличко и снег. Политическая приколюха
    18:33 07.03.2018
    20832
    Канул в Лету предыдущий мой псевдоним Вася Пупкин, который мобилизировал среднестатистические мысли среднестатистических украинцев в среднестатистическом материале. Пришло время покошмарить политиков, да и выборы скоро.
    Работа маршруток в Киеве
    В Киеве прекращают работать маршрутки
    17:21 20.02.2018
    20336
    По данным столичных властей, в Киеве прекратили работу следующие маршруты: станция метро "Петровка" — аэропорт "Киев"; станция метро "Героев Днепра" — Сады; улица Петра Вершигоры — станция метро "Лесная"; станция метро "Героев Днепра" — ж/д вокзал.
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    Что скрывают балаклавы захватчиков Россотрудничества в Киеве?
    09:35 19.02.2018
    9958
    Кем проплачивается деятельность радикалов? Петру Порошенко, в эти дни представлявшему в Мюнхене Украину оплотом цивилизованного мира, такая "подстава" была совсем "не в тему".
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Атошник начудил в Киеве. А что они творят в Донбассе?
    16:48 12.02.2018
    9659
    Если бывшие бойцы АТО уже переходят все границы в Киеве, то даже сложно представить, что они ежедневно творят в Донбассе в отношении местного населения, пишет Александр Скубченко.
    Взрыв в ресторане Лео в центре Киева
    В центре Киева из гранатомета расстреляли ресторан
    08:04 08.03.2018
    9599
    Взрыв и возгорание произошло в ресторане "Лео", расположенном на улице Владимирской неподалеку от Национального музея истории Украины. Выгорело 50 квадратных метров помещения.
    Штурм палаточного городка под Радой
    Под Радой горит палаточный городок, силовики начали штурм
    07:28 03.03.2018
    9326
    На данный момент под Верховной Радой в центре Киева продолжается противостояние правоохранителей и активистов, которое возникло рано утром в субботу.
    Михайловский Златоверхий в ночь расстрела Небесной сотни
    В сети опубликовали уникальное видео в ночь расстрела Небесной сотни 
    08:46 20.02.2018
    8067
    В интернете появилось видео из Михайловского златоверхого монастыря в Киеве, сделанное в ночь на 19 февраля 2014 года, когда произошел расстрел Небесной Сотни.
    Вид на Майдан Незалежности во время событий 20 февраля 2014 года
    Стрелять без разбора. Признания грузинских снайперов о спецоперации в Киеве
    08:05 14.02.2018
    8060
    В результате снайперского обстрела, открытого неизвестными 20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве, погибли 53 человека – 49 демонстрантов и 4 правоохранителя. Оппозиция и представители Запада обвинили в организации обстрела Виктора Януковича.
    Под киевским судом, где слушают дело Труханова, подстрелили силовика
    Силовика под судом в Киеве ранил экс-боец АТО из "пистолета Авакова" - СМИ
    13:11 16.02.2018
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    Кроме наградного огнестрельного оружия, у задержанных изъяли два травматических пистолета, две телескопические дубинки, гранату, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.
    Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович
    Замминистра устроила скандал в венгерском ресторане из-за украинского языка
    22:09 11.02.2018
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    Наталья Федорович опубликовала гневный пост в Facebook, посвященный венгерскому ресторане на центральной улице Киева. По ее словам, персонал заведения категорически отказал ей в обслуживании на государственном языке.
    В Киеве умерла женщина
    Шла за ребенком в школу. В Киеве прямо на улице внезапно умерла женщина
    18:20 07.03.2018
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    Инцидент произошел средь бела дня на одной из улиц столицы. Женщина, по словам очевидцев, шла за ребенком в школу. Однако по непонятным причинам она упала и не очнулась.
    Ситуация в центре Киева на Бессарабской площади
    Ветераны заблокировали центр Киева. Транспорт стоит
    14:30 27.02.2018
    6995
    Как рассказал депутат Киеврады Вадим Васильчук на своей странице в Facebook, ветеранские организации перекрыли центр Киева, в результате чего транспорт стоит.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко о ДТП с кортежем Порошенко: не надо так ненавидеть свой народ
    05:49 07.03.2018
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    Скандальный нардеп удивилась реакции президентской охраны, которая даже не остановилась узнать, жив ли сбитый пенсионер. При этом Савченко признала, что пожилой мужчина виноват в ДТП.
    Полное видео задержания Саакашвили в киевском ресторане
    Тащили за волосы. Опубликовано полное видео задержания Саакашвили 
    08:18 13.02.2018
    5428
    Бойцы спецназа Госпогранслужбы особо не церемонились во время задержания Михаила Саакашвили в киевском ресторане. Двух человек уложили на пол, самого политика вывели, держа за волосы.
    Сбербанк в Киеве взял в заложники одного радикала после погрома
    Курьез дня. Радикал стал "заложником" "Сбербанка" во время погрома
    17:56 18.02.2018
    5364
    Отметим, что националист не смог вытащить ногу из разбитой двери "Сбербанка" и застрял в ней ботинком. Окружающие охотно принялись фотографировать горе-погромщика.
    Военный, убийца шеф-повара, в Киеве
    Трансформация отношения к атошникам после убийства в Киеве. Опрос экспертов
    16:26 13.02.2018
    4939
    Психолог Екатерина Проноза заявила, что в Киеве не получить психологиечскую помощь воинам АТО сложнее, чем получить. А эксперт по практике самозащиты Вячеслав Журавлев отметил, что у людей, побывавших в зоны боевых действий, меняется сознание.
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