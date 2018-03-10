В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
Глава государства в ходе встречи с главой СБУ попросил его взять под свой личный контроль дело Рубана: "Даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела".
В центре Киева в пятницу, 9 марта, правоохранители оцепили территорию парка Шевченко, где должны состояться торжественные мероприятия ко дню рождения Тараса Шевченко с участием президента Петра Порошенко.
Странное поздравление украинок с 8 марта от президента, женский марш закончившийся нападением, порча фото Петлюры и Коновальца на выставке в Киеве, арест генерала-переговорщика в обзоре РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Канул в Лету предыдущий мой псевдоним Вася Пупкин, который мобилизировал среднестатистические мысли среднестатистических украинцев в среднестатистическом материале. Пришло время покошмарить политиков, да и выборы скоро.
По данным столичных властей, в Киеве прекратили работу следующие маршруты: станция метро "Петровка" — аэропорт "Киев"; станция метро "Героев Днепра" — Сады; улица Петра Вершигоры — станция метро "Лесная"; станция метро "Героев Днепра" — ж/д вокзал.
В результате снайперского обстрела, открытого неизвестными 20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве, погибли 53 человека – 49 демонстрантов и 4 правоохранителя. Оппозиция и представители Запада обвинили в организации обстрела Виктора Януковича.
Наталья Федорович опубликовала гневный пост в Facebook, посвященный венгерскому ресторане на центральной улице Киева. По ее словам, персонал заведения категорически отказал ей в обслуживании на государственном языке.
Психолог Екатерина Проноза заявила, что в Киеве не получить психологиечскую помощь воинам АТО сложнее, чем получить. А эксперт по практике самозащиты Вячеслав Журавлев отметил, что у людей, побывавших в зоны боевых действий, меняется сознание.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
В центре Киева в пятницу, 9 марта, правоохранители оцепили территорию парка Шевченко, где должны состояться торжественные мероприятия ко дню рождения Тараса Шевченко с участием президента Петра Порошенко.
Cлужебный автомобиль полиции во время движения в президентском кортеже сбил пожилого мужчину на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева. Мужчина госпитализирован. Как все происходило, смотрите на видео Сергея Орлова.
Автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко сбил пенсионера в центре Киева, сообщили СМИ. ДТП произошло около 11.45. По данным свидетелей, пенсионер пострадал, но смог подняться самостоятельно. Он госпитализирован.
Намерения активистов "слить" 1 тонну молока в знак протеста возмутил пользователей соцсети. Многие убеждены, что если молоко настоящее, его необходимо отдать на благотворительные цели, а не выливать на асфальт.
Автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко сбил пенсионера в центре Киева, сообщили СМИ. ДТП произошло около 11.45. По данным свидетелей, пенсионер пострадал, но смог подняться самостоятельно. Он госпитализирован.
В четверг в Киеве состоялся второй марш сторонников легализации проституции под названием "Стальные яйца украинской политики". Организаторами мероприятия выступили БО "Всеукраинская Лига" Легалайф", "МБФ" Альянс общественного здоровья".
Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную акцию протеста в ответ на действия Министерства здравоохранения, которое "вмешивается в деятельность университета".
В четверг в Шевченковском районном суде слушается дело об убийстве журналиста Олеся Бузины. Под стенами суда радикалы проводят акцию с требованием освободить подсудимых Дениса Полищука и Андрея Медведько.
Меры безопасности усилены у здания Оболонского суда в Киеве, где планировался приезд и допрос президента Украины Петра Порошенко по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.
Во вторник, 20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве проходят многочисленные мемориальные мероприятия. В том числе, люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.
Для поиска привлечены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве, водолазы КГГА, межрегионального центра быстрого реагирования города Ромны и спасателей мобильного спасательного центра ГСЧС.
Участники марша прошли колонной по улице Владимирской на Михайловскую площадь, где начали проводить вече. Там организаторы соорудили сцену, с которой перед участниками вече выступают соратники Саакашвили.
Члены радикальных организаций ворвались в офис Российского центра науки и культуры в Киеве, когда там проходила репетиция детского театра. Полиция не предпринимала никаких действий, пока в здании расписывали стены и жгли флаги.
Сотрудники коммунальных служб во вторник приступили к сносу МАФов, которые находятся в подземном переходе станции столичного метро "Майдан Незалежности". Основанием для сноса киосков стало решение Киевской горгосадминистрации.
Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции в Киеве, которая прошла в одном из торговых центров, заявил о желании объединить пояса и поделился планами на год.
Первоначально марш должен был идти по Крещатику к площади Майдан Незалежности. Однако организаторы решили изменить маршрут, чтобы избежать возможных провокаций со стороны участников других массовых акций на Крещатике.
Сторонники Михаила Саакашвили провели 1 февраля в Киеве акцию, в ходе которой высмеяли каникулы Петра Порошенко и его семьи на Мальдивских островах. Участники действа пришли в шортах, майках и купальниках.
Жители Земли в среду, 31 января, наблюдали уникальное астрономическое явление — Луна находилась в позиции "Суперлуны", когда естественный спутник Земли достигает ближайшей к нашей планете точки на своей орбите и за счет чего становится приблизительно на 14% ярче обычного.
Участники мероприятия, организатором которого выступил "Национальный корпус", прошли от станции метро "Золотые ворота" до Львовской площади, где состоялось торжественное открытие памятника героическим студентам.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
В центре Киева в пятницу, 9 марта, правоохранители оцепили территорию парка Шевченко, где должны состояться торжественные мероприятия ко дню рождения Тараса Шевченко с участием президента Петра Порошенко.
Cлужебный автомобиль полиции во время движения в президентском кортеже сбил пожилого мужчину на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева. Мужчина госпитализирован. Как все происходило, смотрите на видео Сергея Орлова.
Намерения активистов "слить" 1 тонну молока в знак протеста возмутил пользователей соцсети. Многие убеждены, что если молоко настоящее, его необходимо отдать на благотворительные цели, а не выливать на асфальт.
По данным МВД, во время проведения следственных действий на территории палаточного городка возле Верховной Рады правоохранители изъяли предметы, похожие на гранаты, в частности, девять гранат РГД-5 и "коктейли Молотова".
Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях. Два жителя столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.
Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции "зачистили" палаточный городок под зданием Верховной Рады. По последним данным полиции, задержаны 50 человек во время столкновений. Пострадали шесть протестующих и четверо полицейских.
В своем письме ветераны АТО заявили, что если Андрей Павелко не выполнит в кратчайшие сроки их требования по пролонгации договора с ФФУ, они оставляют за собой "право любым допустимым способом защитить права участников АТО".
Киевляне с шутками восприняли трудности с непогодой и транспортом в столице. На портале "Киев Оперативный" разместили забавное видео, на котором двое мужчин на коленях встречают снегоуборочную технику на дороге.
Генеральный прокурор Юрий Луценко вышел к участникам пикета под его домом. Они напомнили ему о не расследованных преступлениях Майдана, коррупционерах на свободе и заверили, что будут бороться за освобождение Севериона Дангадзе.
В интернете опубликованы кадры, на которых толпа людей пытается втиснуться в переполненный автобус. Автор ролика сообщил, что инцидент произошел на остановке "Почтовая площадь", когда после долгого интервала подъехал автобус №114.
На входе в Оболонский райсуд Киева, где ожидается допрос Петра Порошенко, всех женщин просили расстегнуть верхнюю одежду. Таким образом была обнаружена активистка Femen, которую забрали в райотдел полиции.
Уже ранним утром возле Оболонского райсуда Киева собралась очередь из желающих попасть на судебное заседание с участием президента Украины. Им приходится проходит личный досмотр, саперы осматривают суд и прилегающие территории.
Оболонский райсуд Киева в среду допросит президента Петра Порошенко по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене. Утром под зданием суда выстроилась очередь из журналистов.
Днем 18 февраля в центре Киева происходило сразу несколько разных многолюдных акций. Во время акции на Майдане Незалежности неизвестные вывесили баннер с надписью "Выбросили одного – выбросим и других"с зачеркнутым изображением Михаила Саакашвили.
Члены "Организации украинских националистов" забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. Несколько десятков радикалов пришли к зданию Россотрудничества и забросали его камнями и яйцами, краской облили окна.
Киев занял второе место в десятке самых дорогих городов по аренде жилья (в соотношении с зарплатой), пишет Bloomberg. На первом месте в рейтинге - Каракас, а на седьмом - Москва. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Биографическая справка - в инфографике РИА Новости Украина.
Соломенский районный суд Киева назначил внефракционному депутату Верховной Рады Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен в качестве меры пресечения. О самых внушительных залогах в Украине - смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
В Киеве застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. За последние годы в столице произошло немало резонансных убийств, жертвами которых стали чиновники, политики, журналисты и др. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Во воскресенье в центре столицы открывается песенный конкурс Евровидение. В Киев перед знаменательным событием съехались сотни туристов, которым правоохранители советуют не покупать продукты на базарах и не поднимать с земли кошельки.
Накануне в центре столицы был поврежден памятник Николаю Щорсу. Так, у коня, который является частью композиции, была отпилена нога. Смотрите историю создания памятника в инфографике РИА Новости Украина.
Десятки общественных организаций подали заявки на проведение массовых акций в центральной части Киева 18-22 февраля. В ходе митинга сторонников блокады Донбасса под Администрацией президента произошли столкновения с правоохранителями.
Тридцать заявок поступили в Киевскую горгосадминистрацию на проведение 18-22 февраля массовых акций, приуроченных к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году. Об итогах расследований и мерах безопасности - в инфографике РИА Новости Украина.
Существует традиция купаний на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). О том, где можно окунуться в Киеве, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Бабий Яр — овраг в северо-западной части Киева, который получил всемирную известность как место массовых расстрелов, проводимых немецкими оккупационными войсками в 1941-1943 годах. Подробнее в инфографике РИА Новости Украина.
Знаменитый украинский певец родился 28 марта 1925 года в Черновицкой области. Дмитрий Гнатюк был первым исполнителем легендарных песен "Два кольори" и "Києве мій". Больше смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Как сообщается, Киев возглавил список самых небезопасных городов Европы из-за "противостояния с Россией, большим количеством опасных протестов, а также разгуле краж". За столицей Украины следуют Белград (Сербия) и Афины (Греция).
Два года назад в Украине начался Евромайдан — череда событий, которые кардинально изменили страну. О том, сколько человек отстаивали свои идеи на главной площади страны, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
По данным ЦИК Украины, в 28 городах Украины состоится второй тур голосования на выборах городских голов. В Киеве за кресло мэра борются Виталий Кличко и Борислав Береза, в Днепропетровске - Александр Вилкул и Борис Филатов, во Львове - Андрей Садовый и Руслан Кошулинский
В Киеве зафиксировано превышение концентрации вредных примесей и веществ в воздухе. Нормы превышены в связи с горением торфяников в Киевской области. О ситуации в столице - смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
В период с января по август в столице Украине зафиксировано увеличение количества преступлений, которые совершились с применением огнестрельного оружия. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
В Киеве временно закрыты шесть пляжей из-за несоответствия санитарным нормам, сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на санитарно-эпидемиологическую службу столицы. О том, на каких пляжах запрещено купаться, - в инфографике РИА Новости Украина.
По словам главного инфекциониста Киева Татьяны Егоровой, в августе в киевские больницы поступили двое киевлян, 1961 и 1968 годов рождения, она умерли в инфекционных реанимациях от лептоспироза. Об источниках заболевания, симптомах и лечении - в инфографике РИА Новости Украина.
С вечера 8 июня примерно в 30 километрах от Киева горит нефтебаза "БРСМ-нефть". Проведена эвакуация населения в 2-километровой зоне от очага возгорания. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
"Киевхлеб", крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий, с 12 марта в очередной раз с начала года повышает отпускные цены на свою продукцию. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
В Киеве предлагают установить цены на проезд в метрополитене и городской электричке на уровне 4 гривен, на наземном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер) — 3 гривен. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
За год в Киеве средние цены на социально значимые продукты выросли в общей сложности на 80 гривен 70 копеек. Как изменились цены за период с 20 сентября 2013 года по 19 сентября 2014 года, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Тарифы на все жилищно-коммунальные услуги в Киеве кроме платы за эксплуатацию домов и придомовых территорий выросли в среднем на 10%. С началом отопительного сезона сумма в платежке увеличится в среднем на 90%. Как именно вырастет платеж - смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
В центре Киева в пятницу, 9 марта, правоохранители оцепили территорию парка Шевченко, где должны состояться торжественные мероприятия ко дню рождения Тараса Шевченко с участием президента Петра Порошенко.