Ножом в горло. В Киеве мужчина убил прохожего

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КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева в воскресенье вечером убили прохожего, воткнув нож в горло, сообщает телеканал "112 Украина".

"По предварительной информации полиции, мужчина сунул прохожему нож в горло, после чего скрылся с места происшествия", — рассказал корреспондент с места ЧП.

По данным корреспондента, убийство произошло на улице Академика Белецкого, 11.

В настоящее время следственные действия уже закончились, тело погибшего забрали. Полиция ищет нападавшего.

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Ранее сообщилось, что в Святошинском районе столицы застрелили молодого мужчину.