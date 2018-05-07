Неожиданная смерть в метро. Спецкор с места событий

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Столичная станция метро "Черниговская" в понедельник с утра была окружена правоохранителями, которые проводили следственные действия. Накануне именно здесь, на территории метрополитена, нашли тело мужчины.

Что послужило причиной трагедии, с места события рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи працює станція метро після інциденту?

— Так, Київський метрополітен, сама гілка, "червона гілка" метро київського працює без будь-яких проблем та збоїв. Справа в тому, що поза самою територією Київського метрополітену, але буквально, що називається, в лічених сантиметрах до території метрополітену, знайшли тіло померлого чоловіка. Знайшли його о восьмій годині ранку. І вже третя година минула роботи правоохоронців, роботи криміналістів та експертів на місці пригоди. Автівка, яка відвозить померлих, яких забирають із вулиць міста, вже виїжджає на вулицю Попудренка, і тіло померлого забирають звідси, зі станції метро "Чернігівська". Впродовж трьох годин навколо місця знахідки на вулиці Попудренка фактично на перехресті із вулицею Гната Хоткевича панував справжній ажіотаж. Приїхали правоохоронці, їх тут вкрай багато. Напевне, в районі 9.30 я нарахував не менше, аніж 40 поліцейських. Пояснюється настільки висока увага правоохоронців до цього факту, напевне, тим, що як виявилося, померлий — це сержант Управління охорони Київського метрополітену. Відомо, що чоловік був 1986 року народження. Відомо також, що він був не при виконанні службових обов'язків. У всякому разі тіло знайшли тут, неподалік станції метро "Чернігівська". Померлий був у джинсових бриджах і у світлій футболці.

Фото dic.academic.ru Поезд на станции метро "Черниговская" в Киеве

Які подробиці розповідають поліцейські?

— Один із поліцейських, з яким мені вдалося переговорити, який знає деталі цієї справи, розповів мені, що працівник Управління охорони Київського метрополітену не був, що називається, приписаний до якоїсь станції метро. Тим більше, до станції метро "Чернігівська". Тому що працівники Управління охорони Київського метрополітену працюють почергово на всіх станціях метрополітену. Орієнтовно через дві години роботи експерти та криміналісти, здається, уже могли доволі точно та впевнено розповісти представникам керівництва про те, що у покійного на тілі немає ніяких слідів колото-різаних ран, і також немає слідів вогнепальних поранень. До протоколу огляду знайденого тіла внесли як причину смерті чоловіка 1986 року народження наступні два слова: "природна смерть". Незважаючи на те, що вже зараз тіло померлого звідси, зі станції метро "Чернігівська", забрали, до цього часу з самого ранку і дотепер можна сказати, що десятки та буквально сотні пасажирів київського метрополітену стали свідками цієї надзвичайно пригоди. Десятки та сотні пасажирів зупинялися біля величезних засклених вітрин станції метро "Чернігівська", вони мали можливість просто-таки зверху, з верхньої площадки станції метро "Чернігівська" спостерігати за тим, як працюють експерти, і як працюють цих кілька десятків правоохоронців, які зібралися тут, на місці, на перетині вулиці Попудренка та вулиці Гната Хоткевича.

Свідків, які бачили сам інцидент, немає?

— Відомо станом на ці хвилини лише те, що чоловікові стало зле в неділю ввечері. А знайшли тіло зовсім за лічені сантиметри від металевої огорожі, яка відділяє запасний зачинений перон станції метро "Чернігівська", який виходить у бік вулиці Попудренка. Відомо, що першими побачили тіло чоловіка кілька перехожих і повідомили про це працівниці найближчої вбиральні. Вона вже, здається, і викликала поліцію. І на останок, серед пасажирів метрополітену, які ділилися своїми враженнями, з'явилися навіть версії про те, що на чоловікові, мовляв, було дуже дорогі золоті прикраси, які зникли. А кілька поліцейських, з якими мені вдалося переговорити, кажуть, що ця інформація дійсності не відповідає. Тим не менше, напевне, поки станом на ці години ще немає і, напевне, не буде найближчими годинами висновків судмедекспертизи, тому, напевне, що поліція протягом найближчих годин заяв щодо причин смерті одного зі своїх колег робити ще не буде готова. Це поки вся інформація, яка відома на ці хвилини.