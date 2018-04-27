В харьковском метро умер мужчина

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Неизвестный в возрасте примерно 35 лет внезапно умер в переходе станции метро "Московский проспект", сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

По словам свидетелей происшествия, мужчине вдруг стало плохо. Ему сразу вызвали скорую помощь, но до приезда медиков неизвестный скончался. У мужчины при себе не было документов и мобильного телефона.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает все необходимые меры для установления личности умершего и выяснения причин его смерти.

Ранее сообщалось, что в киевском метро 27 апреля в час пик произошло задымление одного из вагонов. Движение на Святошинско-Броварской линии было приостановлено, что привело к давке на крупных пересадочных станциях.