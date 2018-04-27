Атака питбуля на женщину в нью-йоркском метро попала на видео

На кадрах видно, как животное вцепилось в сапог женщины. Другие пассажиры начали кричали на владельца собаки и отбивать пострадавшую.

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Хозяину удалось оттащить пса спустя некоторое время и вернуть в контейнер. Судя по записи, инцидент произошел 25 апреля.

Получила ли травмы женщина, не уточняется.

Ранее в сети появилось видео, как в китайском городе Тайчжоу пес на грузовике протаранил магазин. Ситуация приключилась из-за невнимательности хозяина автомобиля, не выключившего зажигание.