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    В Аргентине странное существо убило двух собак

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    Таинственное существо "наполовину человек, наполовину животное" попало в объективы камер после того, как появились сообщения об убийстве немецкой овчарки и пит-бультерьера.
    канал UFOmania на Youtube

    Зверь был замечен, когда прогуливался по улицам Санта-Фе, Аргентина, сообщает New York Post.

    Некоторые местные жители сравнили существо с верблюдом из-за его длинной шеи и маленькой головы.

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    Один из пользователей прокомментировал: "Я видел одно из этих существ в 2005 году, оно пересекало мост, и мы столкнулись с ним… Оно посмотрело на нас, повернулось и начало прыгать, как кенгуру,а затем легко перемахнула через бетонную стену моста высотой от 15до 20 футов".

    Другой пользователь написал: "Здесь, на Филиппинах, это называется ASWANG — человек, превращающийся в монстра".

    Третий пользователь настаивал, что это — Чупакабра, вампир с глубокими корнями в латиноамериканском фольклоре.

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