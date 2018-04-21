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    Фотоленты

    Джифф Пом - самая популярная собака планеты

    (обновлено: )23010
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    jiffpom
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    jiffpom
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    jiffpom
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    jiffpom
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    jiffpom
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    jiffpom
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    jiffpom
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    jiffpom
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    jiffpom
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    Пес Джиф Пом стал любимцем сети
    jiffpom

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    Пес Джиф Пом стал любимцем сети

    У самой "мимишной" собаки в мире Джифф Пома породы померанский шпиц в инстаграм более 8,4 миллиона подписчиков в инстаграме.

    Такое количество подписчиков делает Джифф Пома самой популярной собакой в интернтете, что не удивительно — песик милый, забавный и дарит исключительно положительные эмоции.

    Кстати, Джифф Пом снимался в клипе всемирно известной поп-звезды Кэти Перри Dark Horse.

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    Ранее сообщалось, что дружелюбный джек-рассел-терьер по кличке Евро из Таиланда из-за неправильного расположения верхней челюсти продолжает покорять интернет-пространство.

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