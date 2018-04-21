Джифф Пом - самая популярная собака планеты

У самой "мимишной" собаки в мире Джифф Пома породы померанский шпиц в инстаграм более 8,4 миллиона подписчиков в инстаграме.

Такое количество подписчиков делает Джифф Пома самой популярной собакой в интернтете, что не удивительно — песик милый, забавный и дарит исключительно положительные эмоции.

Кстати, Джифф Пом снимался в клипе всемирно известной поп-звезды Кэти Перри Dark Horse.

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Ранее сообщалось, что дружелюбный джек-рассел-терьер по кличке Евро из Таиланда из-за неправильного расположения верхней челюсти продолжает покорять интернет-пространство.