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    Спасенная собака расплакалась от радости в Китае

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    В китайской провинции Куньмин активистам удалось собрать более две тысячи долларов на спасение около 20 собак, которых похитили и собирались продать в рестораны, чтобы их них приготовили блюда.
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    Когда животных привезли в специальный центр ухода за ними, они не смогли сдержать радости. Прыгали и кружились рядом с волонтерами, а золотистый ретривер расплакался, пишет The Daily Mail.

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    Всех собак на ферме удерживали в узких клетках, в которых невозможно было двигаться. По словам активистов, животных похитили и готовили на продажу для ресторанов. Один килограмм животных стоит около 60 юаней (240 гривен).

    Чтобы всех спасти, волонтеры с помощью краудфандинга собрали более две тысячи долларов и выкупили всех четвероногих.

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