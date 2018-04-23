Спасенная собака расплакалась от радости в Китае

Когда животных привезли в специальный центр ухода за ними, они не смогли сдержать радости. Прыгали и кружились рядом с волонтерами, а золотистый ретривер расплакался, пишет The Daily Mail.

Смотрите также: На Дальнем Востоке России кошка проехала 100 км на подвеске колеса

Всех собак на ферме удерживали в узких клетках, в которых невозможно было двигаться. По словам активистов, животных похитили и готовили на продажу для ресторанов. Один килограмм животных стоит около 60 юаней (240 гривен).

Чтобы всех спасти, волонтеры с помощью краудфандинга собрали более две тысячи долларов и выкупили всех четвероногих.