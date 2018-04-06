В России прохожие спасли провалившуюся под лед собаку

По словам очевидцев, лабрадор погнался за птицей и прыгнул на тонкий лед реки, который треснул под его весом. Животное пыталось выбраться из западни самостоятельно, но у него не хватало сил.

На крики хозяйки прибежали несколько человек, трое из которых подползли к собаке и вытащили ее за передние лапы.

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В комментариях к видео пользователь Алексей Ставицкий написал: "Побольше таких людей, и проблем в социуме станет на порядок меньше".