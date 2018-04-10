В Киеве мужчина выбросил из окна высотки собаку матери

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Пользователи соцсетей сообщили, что в Киеве на улице Симиренко на Борщаговке мужчина выбросил с девятого этажа собаку породы чихуахуа. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook В сети показали фото мужчины, который якобы выбросил собаку из окна

По данным пользователей, собака принадлежала его матери, которая отказалась писать заявление в полицию. Животное захоронили.

"Будем пытаться что-то сделать из того, что имеем (по свидетельским показаниям). Он уже начинает угрожать волонтёру и ее маме, которые обратились за помощью и готовы бороться до конца, за справедливое наказания для убийцы", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева нетрезвая женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка, девятимесячного младенца с трудом удалось спасти.