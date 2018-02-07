наверх
07.02.201820:44
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Жительница Николаева убила новорожденного сына и выбросила

    (обновлено: )246
    Установлено, что 30-летняя женщина скрывала беременность, родила мальчика на балконе своей квартиры, пока двое других несовершеннолетних детей спали. Открыто уголовное производство.
    Мусорный контейнер в Николаеве, где обнаружено тело младенца
    mk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Женщина родила сына, убила его и выбросила в ближайший контейнер для мусора в Николаеве, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Информация от жительницы Заводского района города о том, что в контейнере для бытового мусора по ул. Крылова она увидела младенца без признаков жизни, поступило в полицию в среду, 7 февраля.

    Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело ребенка, обнаружил признаки насильственной смерти. 

    mk.npu.gov.ua
    Мусорный контейнер в Николаеве, где обнаружено тело младенца

    В течение нескольких часов была установлена личность роженицы — 30-летняя женщина скрывала беременность, родила прямо на балконе своей квартиры, пока двое других ее несовершеннолетних детей спали.

    Начато уголовное производство по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), проводится расследование.

    В конце декабря сообщилось, что учительница из российского города Уфа родила ребенка в школе и спрятала новорожденного в сумку, младенец не выжил.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину