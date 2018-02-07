Жительница Николаева убила новорожденного сына и выбросила

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Женщина родила сына, убила его и выбросила в ближайший контейнер для мусора в Николаеве, сообщает пресс-служба областной полиции.

Информация от жительницы Заводского района города о том, что в контейнере для бытового мусора по ул. Крылова она увидела младенца без признаков жизни, поступило в полицию в среду, 7 февраля.

Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело ребенка, обнаружил признаки насильственной смерти.

mk.npu.gov.ua Мусорный контейнер в Николаеве, где обнаружено тело младенца

В течение нескольких часов была установлена личность роженицы — 30-летняя женщина скрывала беременность, родила прямо на балконе своей квартиры, пока двое других ее несовершеннолетних детей спали.

Начато уголовное производство по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), проводится расследование.

В конце декабря сообщилось, что учительница из российского города Уфа родила ребенка в школе и спрятала новорожденного в сумку, младенец не выжил.