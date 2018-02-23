В Черкассах на мусорник выбросили туши косуль (18+)

Фото Facebook Надежды Пироган

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Черкассах на улице Королева возле мусорных баков местные жители обнаружили останки диких животных.

Пользователь Facebook Надежда Пироган, которая опубликовала шокирующие фотографии, сообщила, что это туши косуль.

Фото Facebook Надежды Пироган Туши мертвых косуль найдены возле мусорника в Черкассах

По ее словам, тела животных утром 22 февраля находились напротив одного из местных супермаркетов.

Местные активисты намерены разыскать охотников, которые выбросили косуль на мусорник.

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Напомним, в конце 2017 года в Запорожье неизвестные вывесили на мусорке остатки туши убитого оленя. Голова убитого животного была вывешена через забор детской площадки. Также внутри мусорки были видны копыта и шкура животного.