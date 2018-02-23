наверх
23.02.201814:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Черкассах на мусорник выбросили туши косуль (18+)

    (обновлено: )21203
    Напротив супермаркета в Черкассах возле мусорных баков неизвестные выбросили несколько выпотрошенных туш диких животных. Местные жители пытаются найти охотников, которые утилизировали косуль.
    Туши мертвых косуль найдены возле мусорника в Черкассах
    Фото Facebook Надежды Пироган

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Черкассах на улице Королева возле мусорных баков местные жители обнаружили останки диких животных.

    Пользователь Facebook Надежда Пироган, которая опубликовала шокирующие фотографии, сообщила, что это туши косуль.

    Фото Facebook Надежды Пироган
    Туши мертвых косуль найдены возле мусорника в Черкассах

    По ее словам, тела животных утром 22 февраля находились напротив одного из местных супермаркетов.

    Местные активисты намерены разыскать охотников, которые выбросили косуль на мусорник.

    Смотрите также: Туристы сняли момент, как питон проглотил оленя

    Напомним, в конце 2017 года в Запорожье неизвестные вывесили на мусорке остатки туши убитого оленя. Голова убитого животного была вывешена через забор детской площадки. Также внутри мусорки были видны копыта и шкура животного.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Олег Жданов
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Родственники Небесной сотни на Майдане в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против